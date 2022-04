Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

16,416 EUR +3,71% (21.04.2022, 14:06)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

17,14 USD +1,18% (20.04.2022)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (21.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Ein weiteres Lebenszeichen von CureVac und seinem Pharma-Partner GlaxoSmithKline: Der bivalente mRNA-Impfstoffkandidat der zweiten Generation zeige laut der Tübinger Biotech-Schmiede eine hohe Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2-Varianten in einer präklinischen Studie. Im vorbörslichen US-Handel könne die CureVac-Aktie um rund sechs Prozent zulegen.Der Impfstoffkandidat kombiniere Beta- und Delta-spezifische mRNAs und habe demnach in einer präklinischen Challenger-Studie eine starke Immun- und Schutzantwort gezeigt. CureVac beziehe sich zudem auf einen Nachweis der Neutralisationsfähigkeit gegen die Omikron-Variante bei geimpften Tieren.Darüber hinaus würden die Tübinger betonen, dass die Technologieerweiterung des bivalenten Ansatzes für Covid-19-Impfstoffe das Potenzial einer breiteren Schutzwirkung vor möglichen neuen Varianten habe.CureVac sende positive Signale im Kampf gegen Corona. Allerdings handele es sich hierbei um präklinische Daten, eine potenzielle Zulassung liege in weiter Ferne. Darüber hinaus spricht auch ein Abflauen der Pandemie derzeit gegen ein Investment in CureVac, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer hingegen beim Partner GlaxoSmithKline engagiert ist, bleibt an Bord. Neuer Stopp für den Pharma-Titel: 17,00 Euro. (Analyse vom 21.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac und GlaxoSmithKline.