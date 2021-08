Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

51,59 EUR +5,48% (05.08.2021, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

57,91 USD +6,18% (04.08.2021)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (05.08.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CureVac: Am Scheideweg - AktienanalyseDie Erwartungen an CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) waren hoch, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.So hoch, dass sich sogar die Bundesregierung mit rund 300 Mio. Euro an dem deutschen Biotechnologieunternehmen beteiligt habe, um damit die Impfstoffabhängigkeit von Drittstaaten zu reduzieren. Rund ein Jahr nach dem Einstieg habe sich der Wert der Staatsbeteiligung zwar deutlich erhöht. Die entscheidenden Studienergebnisse zum Corona-Impfstoff würden jedoch nur einen Impfschutz von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung zeigen.Hintergrund dieser schlechten Ergebnisse sei nach Einschätzung von Michael Hölscher vom Tropeninstitut München und Leiter der Studie gewesen, dass CureVac im Gegensatz zu den Konkurrenten BioNTech und Moderna nicht mit einer modifizierten RNA, sondern mit einer reinen Nukleinbase gearbeitet habe. Ziel sei es unter anderem gewesen, einen Impfstoff zu entwickeln, der auch im Kühlschrank länger haltbar sei. Bei einer zu BioNTech vergleichbaren Dosierung habe der Impfstoff jedoch zu starke Reaktionen gezeigt. Eine geringere Dosierung habe allerdings Hölscher zufolge zu einer geringeren Wirksamkeit geführt.Die Enttäuschung der Anleger sei groß, der Aktienkurs habe sich seit dem Allzeithoch halbiert. Aufgeben werde CureVac das Projekt trotz der Rückschläge nicht. Im Gegenteil: Die Phase III-Studien würden weitergehen - möglicherweise mit Modifikationen. Die EU habe sich bei CureVac 405 Mio. Impfdosen gesichert. Allerdings würden sie erst dann in die Impfkampagne aufgenommen, wenn die europäische Gesundheitsbehörde die Zulassung erteile. Ob und wann das passieren werde, sei aber offen. Andere Medikamente des Unternehmens wie der mRNA-basierte Impfstoff gegen Tollwut und RNA-basierte Krebsimmuntherapien seien erst in der präklinischen Entwicklung oder klinischen Phase I. Weitere Kursrückschläge seien somit nicht auszuschließen. (Ausgabe 30/2021)Börsenplätze CureVac-Aktie: