CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (01.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Trotz katastrophaler finaler Daten zur Wirksamkeit erwarte die Biotech-Firma nach wie vor die Zulassung des Impfstoffs in Europa. "Die Population der 18- bis 60-Jährigen ist besonders begünstigt", so CEO Franz-Werner Haas. Der Markt sehe das anders, die Aktie stürze am Donnerstag ab. Eine gute Kaufchance, meine Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu.Dass der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam sei als Biontech/Pfizer und Moderna, habe Haas "erstmal nicht" als Niederlage gewertet. "Es geht darum, die Weltbevölkerung zu impfen", so der CureVac-Chef.Mit der EU habe man einen Liefervertrag über 225 Millionen Dosen. "Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung ihre Quoten abnimmt. Wo der Impfstoff dann eingesetzt wird, darüber können wir nicht entscheiden."Das CureVac-Präparat zeige einer finalen Analyse zufolge eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg. Die längst zugelassenen Impfstoffe von Moderna und BioNTech würden eine Schutzquote von 95 Prozent aufweisen.Selbst wenn die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA den Impfstoff zulasse, sei die große Frage: Welcher Impfwillige solle ihn nehmen, wenn es ausreichend Top-Impfstoffe von den anderen Firmen gebe? Wahrscheinlich sei das Thema Covid für CureVac durch, was den Aktienkurs noch längere Zeit belasten sollte. Ganz abschreiben dürfe man CureVac aber nicht, denn das Unternehmen habe noch andere Pfeile im Köcher. Dazu zähle die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria, ebenfalls auf mRNA-Basis. An der Krankheit würden laut WHO jedes Jahr 400.000 Menschen sterben. Gegen Malaria sei bislang noch kein Vakzin zugelassen.Wer auf einen Erfolg CureVacs setzen will, braucht Geduld: Die Projekte befinden sich noch relativ am Anfang, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2021)