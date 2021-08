Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Aktie von CureVac könne am heutigen Mittwoch weitere Zugewinne verzeichnen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es derzeit 3,5 Prozent nach oben auf 47,51 Euro. Bereits am Dienstag habe das Papier kräftig zulegen können, nachdem der französische Pharmakonzern Sanofi eine Übernahme im mRNA-Bereich gemeldet habe.Nach der Übernahme des Spezialisten Tidal Therapeutics im April würden sich die Franzosen nun ihren bisherigen Forschungspartner Translate Bio einverleiben wollen. 38 US-Dollar je Aktie sollten dafür fließen, was einem Eigenkapitalwert von rund 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) für den mRNA-Spezialisten aus den USA entspreche, wie Sanofi am Dienstag in Paris mitgeteilt habe.Mit Translate Bio arbeite Sanofi bereits seit 2018 bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen zusammen, im Corona-Jahr 2020 sei die Allianz um die Entwicklung eines Corona-Vakzins erweitert worden. Vor wenigen Wochen habe Sanofi zudem angekündigt, jährlich 400 Millionen Euro in die mRNA-Technologie investieren zu wollen. Bis 2025 sollten mindestens sechs Impfstoffe in die klinische Entwicklung gebracht werden.Beim mRNA-Verfahren werde die messenger-RNA - zu Deutsch Boten-Ribonukleinsäure - dazu genutzt, um den genetischen Bauplan für bestimmte Proteine in die Zellen zu transportieren. Bei mRNA-Impfstoffen etwa könne der Körper dann anhand der Informationen Antikörper produzieren.Die Aktie von CureVac sei zuletzt allerdings massiv eingebrochen, nachdem die Daten zum am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Kandidaten nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hätten. Derzeit arbeite das Papier an einer Bodenbildung.Die CureVac-Aktie eignet sich nur für äußerst risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: