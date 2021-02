Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (08.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die im Dezember an der Uniklinik Mainz gestartete Corona-Impfstoff-Studie von CureVac werde für Beschäftigte in Gesundheitsberufen in der Region Mainz geöffnet. Bislang hätten nur Mitarbeiter des Klinikums an der klinischen Phase-3-Studie teilnehmen können, die für die Zulassung des Impfstoffs relevant sei.Die Erweiterung der Studie könne dazu beitragen, deren Dauer zu verkürzen, habe der Leiter der Impfstudie und Professor der Universitätsmedizin, Stephan Gehring, am Montag gesagt. "Wir streben jetzt an, diesen ersten Studienabschnitt bereits bis Ende März 2021 abzuschließen. Das wäre drei Wochen früher als geplant." Zuvor habe die "Allgemeine Zeitung" (Mainz) darüber berichtet.Ziel der Studie sei es anfangs gewesen, an 2.500 Mitarbeitern des Universitätsklinikums die Häufigkeit von Antikörpern und Covid-19-Erkrankungen zu erforschen, weil diese Beschäftigten einem hohen potenziellen Infektionsrisiko ausgesetzt seien. Etwa ein Drittel der angestrebten Probandenzahl sei bislang erreicht worden, habe die Universitätsmedizin mitgeteilt.In dem für die Studie eingerichteten Impfzentrum würden pro Tag bis zu 50 Probanden geimpft. Insgesamt müsse der CureVac-Impfstoff CVnCoV zweimal im Abstand von 28 Tagen gespritzt werden. Nur zwei Drittel der Probanden würden aber tatsächlich den echten Impfstoff erhalten. Einem Drittel werde ein Placebo verabreicht, die Teilnehmer würden aber nicht wissen, was sie gespritzt bekommen würden.Der CureVac-Impfstoff basiere wie der Impfstoff von BioNTech und seines US-Partners Pfizer auf dem Botenmolekül mRNA, das im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes anrege. Dies löse eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen solle. Für die Phase-3-Studie von CureVac seien insgesamt rund 35.000 Teilnehmer in Europa und Lateinamerika vorgesehen.Günstig sei die CureVac-Aktie sicher nicht mehr. Das Unternehmen habe sich aber in eine hervorragende Position gebracht und werde neben namhaften privaten Unterstützern auch von der deutschen Regierung unterstützt.In den kommenden Wochen dürfte einige weitere wichtige News folgen. Dies könnte der CureVac-Aktie durchaus weiter Auftrieb verleihen. Am heutigen Montag ist dem Biotech-Titel der Sprung über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke gelungen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)