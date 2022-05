Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) unter die Lupe.Bei Crocs laufe es in die richtige Richtung. Der US-Schuhhersteller habe in Q1 des Geschäftsjahres 2022 sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis die Markterwartungen geschlagen. Wachstumstreiber sei vor allem der Direktvertrieb gewesen. Und: Angesichts der starken Kennziffern habe das Unternehmen seine Jahresprognose angehoben.In den Monaten Januar bis März hätten die Amerikaner 660,1 Millionen Dollar erlöst. Damit hätten die Umsätze um 43,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen, als 460 Millionen Dollar zu Buche gestanden hätten. Analysten hätten lediglich mit rund 622 Millionen Dollar gerechnet.Auch das Ergebnis habe die Prognosen der Experten übertroffen. Während diese den Gewinn mit 1,55 Dollar je Aktie taxiert hätten, habe Crocs satte 2,05 Dollar erwirtschaftet. Herausragend: Im margenstarken Direct-to-Consumer-Geschäft habe man um rund 35 Prozent zugelegt. Und mit dem Ausbau des Direktvertriebs dürfte die Marge weiter steigen.Dank dem geglückten Jahresauftakt habe das US-Unternehmen seinen Ausblick angehoben: Statt der bisher im Raum stehenden 3,42 Milliarden Dollar würden für 2022 nun 3,5 Milliarden Dollar erwartet. Dabei solle ein Gewinn pro Aktie im Bereich von 10,05 bis 10,65 Dollar hängenbleiben. Die Konsensschätzungen hätten lediglich 9,88 Dollar vorgesehen.Auch wenn die Zahlen bisher keinen neuen Aufwärtsimpuls gegeben hätten: Die Aktie sei mit Blick auf die Bewertung mit einem 2022er KGV von 6 derzeit durchaus günstig zu haben. Sollte es im Bereich von 65 Dollar zu einer Bodenbildung kommen, könnte das der Startpunkt für eine stärkere Kurserholung sein.Wer investiert ist, bleibt daher auf jeden Fall bei der US-Kultmarke dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)