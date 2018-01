Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rund zehn Jahre nach dem Start der Finanzkrise wird immer wieder diskutiert, ob die eine oder andere Kreditkategorie in den USA nicht zu einer neuen Subprime-Krise führen wird, so die Analysten der Helaba.Auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen: Auch die nach manchen Maßstäben relativ hohe Verschuldung der Unternehmen ist nicht zuletzt eine Folge der FED-Politik, so die Analysten der Helaba. Die jahrelange Nullzinspolitik habe eine Einladung zur Aufnahme von billigem Fremdkapital dargestellt. Im Fall der Unternehmen habe das hervorragend geklappt. Es bleibe abzuwarten, ob sich dies in den nächsten Jahren nicht rächen werde.Banken und Finanzsystem allgemein seien heute in besserer Verfassung als vor der Finanzkrise. Die Eigenkapitalausstattung der Finanzinstitute sei merklich höher, die Regulierungsflut der vergangenen Jahre dürfte bei allen Nebenwirkungen zumindest das Risikomanagement vieler Häuser auf Vordermann gebracht haben. Daher sei das US-Finanzsystem derzeit wohl besser aufgestellt, in der unvermeidlichen nächsten Rezession die dann zu erwartenden deutlich steigenden Ausfälle bei den Unternehmensanleihen und -krediten zu verkraften. Selbst dann habe aber das schiere Volumen der Unternehmensschulden das Potenzial, zu der einen oder anderen heiklen Situation zu führen. Dies sei ein Grund, warum es derzeit noch zu früh sei, abschließend über Erfolg oder Misserfolg der FED-Politik seit 2008/2009 zu befinden. (16.01.2018/ac/a/m)