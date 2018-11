Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,185 EUR -1,28% (05.11.2018, 09:21)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

12,835 CHF -1,12% (05.11.2018, 09:27)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die 1856 gegründete Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Credit Suisse verfügt über eine globale Reichweite mit Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern und 46.840 Mitarbeitenden aus über 170 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (05.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) hat am Donnerstag ihre Zahlen für das 3. Quartal 2018 vorgelegt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Bank habe den Gewinn steigern und die Kosten senken können. CEO Tidjane Thiam sehe darin einen Beleg für seine Strategie.Die Credit Suisse habe den 10. Quartalsgewinn in Folge und zum achten Mal in Folge ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt. Der bereinigte Vorsteuergewinn sei auf CHF 856 Mio. um 38% im 3. Quartal 2018 gegenüber dem 3. Quartal 2017 gestiegen. Damit erziele sie den höchsten bereinigten Gewinn in einem 3. Quartal seit dem Jahr 2014. Zudem habe die Bank einen bereinigten Vorsteuergewinn von CHF 3,3 Mrd. für die ersten neun Monate 2018 und damit eine Steigerung um 53% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum verzeichnet. Die Bank habe außerdem den Aktionären zurechenbaren Reingewinn auf CHF 424 Mio. steigern können. CEO Tidjane Thiam nenne das ein "beachtliches Ergebnis" in der Medienmitteilung vom 1. November.Die Nettoerträge seien zwar im 3. Quartal um 2% auf CHF 4,9 Mrd. zurückgegangen (ggü. dem Vorjahresquartal), die Bank habe jedoch ihre Kosten schneller senken können. Die operativen Ausgaben seien um 8,5% auf ca. CHF 4,2 Mrd. gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Im laufenden Jahr habe die Bank ca. CHF 4 Mrd. an Kosten eingespart. Dies seien somit die niedrigsten bereinigten Kosten in einem Quartal in den letzten fünf Jahren. Die Bank sei daher auf gutem Weg, das für Ende 2018 angestrebtes Ziel einer bereinigten operativen Kostenbasis von unter CHF 17 Mrd. zu erreichen. Dennoch bleibe der tatsächliche Verlauf abzuwarten.Dank der Fortschritte, die die Bank mit ihren Restrukturierungsprogramm bereits erzielt habe, gehe sie davon aus, dass sie auf einem guten Weg sei, um ihr für 2018 angestrebtes Ziel kumulierter Netto-Kosteneinsparungen von über CHF 4,2 Mrd. zu erreichen sowie 2019 und darüber hinaus von der positiven operativen Effizienz zu profitieren.Der Nettoertrag im Investment Banking & Capital Markets sei um 15% auf USD 534 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, während die Branche in der Gesamtbetrachtung einen Rückgang von 5% verzeichnet habe. Grund dafür sei eine starke Position in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie in den Eigenkapitalmärkten und eine erfolgreiche Umsetzung der 2015 festgelegten Strategie gewesen.Die Credit Suisse-Aktie werde aktuell bei CHF 12,98 (01.11.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei CHF 18,32 (26.01.2018), das Jahrestief bei CHF 12,42 (24.10.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 22 Analysten die Aktie auf "buy", fünf auf "hold" und zwei Analysten auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel wird aktuell auf CHF 19,13 gesetzt, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link