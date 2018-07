SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (31.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Sowohl das EBT mit 1,05 (Vj.: 0,58) Mrd. CHF als auch das Nettoergebnis mit 0,65 (Vj.: 0,30) Mrd. CHF hätten in Q2 die bereits optimistischen Prognosen des Analysten (0,92 Mrd. CHF bzw. 0,63 Mrd. CHF) übertroffen. Die Zahlen hätten durchweg überzeugen können. Dabei seien vor allem die starken Nettomittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung aufgefallen. Zusammen mit den Zuflüssen im Auftaktquartal hätten sie einer annualisierten Wachstumsrate von 6% entsprochen. Die Fokussierung auf eben diese Vermögensverwaltung bzw. auf die weniger marktabhängigen Aktivitäten sowie das Kostensenkungsprogramm würden sich weiterhin auszahlen. Q2 sei nun schon das siebte aufeinanderfolgende Quartal gewesen, in dem die Gesamterträge stärker gestiegen seien als die operativen Aufwendungen. Die in diesem Jahr endende Restrukturierung sollte es der Bank ermöglichen, 2019 eine Rendite auf das tangible Eigenkapital von 10% bis 11% zu erzielen. Mit Blick auf H2 zeige sich Credit Suisse vor allem hinsichtlich des Wachstumspotenzials der Vermögensverwaltung positiv.Bei unveränderten Prognosen und einem Kursziel von 20,00 CHF bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die Credit Suisse-Aktie, die unverändert über ein deutliches Aufwärtspotenzial verfügt. (Analyse vom 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:13,90 EUR +2,17% (31.07.2018, 12:30)