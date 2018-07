Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,76 EUR +1,14% (31.07.2018, 09:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 15,96 +1,08% (31.07.2018, 09:59)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (31.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der bereinigte Vorsteuergewinn von CS liege weit über der Analysten-Schätzung und dem vom Unternehmen erfassten Konsenswert. Der Reingewinn sei trotz des hohen Steuersatzes etwas besser ausgefallen als von dem Analysten erwartet.Die PB-Geschäftsbereiche würden sich gut entwickeln: SUB liege in erster Linie dank niedrigerer Kosten leicht über den Schätzungen. IWM entspreche der Analysten-Prognose, aber auf ber. Basis sei der Vorsteuergewinn aufgrund niedrigerer Kosten etwas höher ausgefallen. APAC habe sich dank der wesentlich besseren APAC-Märkte wie von dem Analysten erwartet entwickelt. APAC WM&C sei aufgrund der niedrigeren Umsatzerlöse (niedrigere Bruttomarge) zurückgeblieben. Global Markets liege wegen höherer Kosten erneut weit unter den Schätzungen. Die Strategic Resolution Unit (niedrigere Finanzierungskosten) und das Corporate Center (niedrigere Treasury-Verluste) hätten sich beide wesentlich besser entwickelt als erwartet und für den höheren Gewinn des Konzerns gesorgt.Die Kernkapitalquote CET1 sei auf 12,8% zurückgegangen (CS Q1/2018: 12,9%; UBS Q2/2018: 13,4%; CS-Zielvorgabe: mehr als 12,5% vor Basel IV). Die CET1 Leverage Ratio habe sich auf 3,9% verbessert (Q1/2018: 3,8%; UBS Q2/2018: 3,75%).Renditen: Annualisierte Eigenkapitalrendite 6,1% (UBS: 10,1%); 6,4% in H1/2018 (UBS: 10,9%).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die Aktie der Credit Suisse Group AG. Das Kursziel laute CHF 17,00. (Analyse vom 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link