Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (14.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Die Kernkapitalquote CET1 sei weniger stark als erwartet von 12,0% in Q3 16 auf 11,6% zurückgegangen (UBS: 13,8%). Die Leverage Ratio CET1 sei von 3,4% in Q3 16 auf 3,3% zurückgegangen (UBS: 3,53%). Wie erwartet schlage der Verwaltungsrat eine Dividende von CHF 0,70 je Aktie mit Option auf eine Gratisdividende vor.Der Bereich SUB entspreche den Konsenserwartungen, aber umfasse Immobiliengewinne von CHF 20 Mio. aus SUB PB. IWM liege über den Konsenserwartungen, auch dann wenn ber. um die Immobiliengewinne von CHF 54 Mio. Die Region APAC liege unter den Erwartungen, hauptsächlich wegen des tiefen Umsatzes von APAC IB. Während Global Markets wegen des schwachen Umsatzes unterhalb der Konsenserwartungen liege, seien die Ergebnisse von IBCM wegen eines über den Erwartungen liegenden Umsatzes besser.Im Januar 2017 habe die Credit Suisse positive Zuflüsse in allen WM Bereichen verzeichnen können. Bei GM habe die Dynamik vom Q4 16 aufrechterhalten werden können, insbesondere bei Kredit- und verbrieften Produkten mit einem Monatsumsatzanstieg von über 100% im Vergleich zum Januar 2016, was durch geringere Handelsvolumen und Volatilitätsniveaus bei Aktien etwas ausgeglichen worden sei. Bei IBCM habe der Nettoumsatz für den Monat Januar im Vergleich zum Januar 2016 um 90% zugenommen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Credit Suisse-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Eine Erhöhung des Kursziel werde überprüft (bis jetzt: CHF 13,20). (Analyse vom 14.02.2017)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: