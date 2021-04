Vielen Politikern sei der steile Aufstieg von Bitcoin und Co ein Dorn im Auge. Unter anderem hatte Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Alarm geschlagen. Lagarde sehe ein erhebliches Risiko für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten.



Spekulationen um Regulierungen von Kryptogeld gebe es schon lange. Trotzdem sei es dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen gelungen, immer neue Hochs zu erklimmen. Gewinnmitnahmen seien nach der Rally nur logisch und Kurschwächen eine Kaufchance.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viele Kryptowährungen sind am Sonntag durch Gerüchte über ein stärkeres Vorgehen gegen Geldwäsche massiv belastet worden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin, die älteste und bekannteste aller Digitalwährungen, sei zeitweise um rund 15% eingebrochen. Auch andere Kryptoanlagen habe es hart getroffen.Als Auslöser des Ausverkaufs seien Gerüchte genannt worden, wonach das US-Finanzministerium verstärkt gegen die Verwendung von Kryptowährungen für Geldwäsche vorgehen könnte. Dies hätten mehrere auf Nachrichten zu Kryptowerten spezialisierte Internetseiten berichtet. Ebenso sei das Gerücht auf einschlägigen Twitter-Konten aus der Kryptoszene zu lesen gewesen. Im Markt habe ebenfalls ein Gerücht die Runde gemacht, Indien plane ein komplettes Verbot. Diesen Schritt sei bereits die Türkei gegangen.Der Ether-Kurs sei am Sonntag von etwa 2.430 USD bis auf etwa 1.925 USD eingebrochen und habe zuletzt bei 2.125 USD gelegen. Auch andere Kryptowährungen wie Litecoin oder XRP hätten teils stark nachgegeben. Der Marktwert aller gut 9.000 Kryptowerte sei von rund 2,2 Bio. USD auf etwa 1,9 Bio. USD gefallen.