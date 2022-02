Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

51,80 EUR -2,12% (21.02.2022, 15:17)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

51,70 EUR -2,08% (21.02.2022, 15:04)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.In einem eher mauen Marktumfeld würden auch die Anteilscheine von BASF und Covestro leicht abgeben. Neben der Krise in der Ukraine stünden heute wieder einmal verschiedene Konjunkturmeldungen im Fokus. Und die würden durchaus Mut machen. So habe zwar die Omikron-Welle die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank zu Jahresbeginn ausgebremst."Im Winterquartal 2022 dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung erneut spürbar zurückgehen", habe es im am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank geheißen. Dazu dürften neben den Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auch Arbeitsausfälle aufgrund der Omikron-Variante beigetragen haben.Doch die Deutsche Bundesbank rechne angesichts prall gefüllter Auftragsbücher vieler Unternehmen damit, dass die Konjunktur im Frühjahr wieder kräftig Fahrt aufnehme, "sofern das Pandemiegeschehen abebbt und die Lieferengpässe weiter nachlassen."Im Schlussquartal 2021 sei die Wirtschaftsleistung in Europas größter Volkswirtschaft nach vorläufigen Daten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Schrumpfe das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge, sprächen Ökonomen von einer sogenannten technischen Rezession. Dies bedeute aber keinen Konjunktureinbruch im Gesamtjahr.Im Zuge gelockerter Corona-Restriktionen habe sich das Wachstum in der Eurozone stark beschleunigt, habe Markit das Umfrageergebnis kommentiert. Verbessert hätten sich auch die Geschäftsaussichten, der Auftragszuwachs und der Stellenaufbau. "Kräftig im Aufwind war vor allem der Servicesektor, doch auch das Produktionswachstum beschleunigte sich dank der anziehenden Nachfrage und nachlassender Lieferkettenengpässe."Die entspanntere Liefersituation habe zwar den Anstieg der Materialpreise gedämpft, habe Markit erklärt. Der anhaltende Kostendruck durch steigende Löhne und Energiepreise habe jedoch zu dem stärksten Anstieg der Verkaufspreise seit Umfragebeginn geführt. Der Preisauftrieb in der Eurozone bleibe also hoch.Die Aussichten für die deutschen Chemieriesen seien nach wie vor gut. Da beide Qualitätsunternehmen immer noch moderat bewertet sind, können Anleger hier weiterhin investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 52,00 Euro (BASF) beziehungsweise 47,00 Euro (Covestro) belassen werden. (Analyse vom 21.02.2022)Mit Material von dpa-AFX