Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,30 EUR +2,53% (04.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,25 EUR +2,73% (04.09.2020, 20:13)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie von Covestro habe sich in den letzten Tagen bärenstark gezeigt. In dieser Woche liege die Aktie satte zehn Prozent vorne und habe damit deutlich besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten. Jetzt habe der Werkstoffhersteller im Zuge seiner Aufwärtsbewegung ein neues Kaufsignal generiert. Das seien die nächsten Ziele.Seit dem Allzeittief bei 23,54 Euro bewege sich die Covestro-Aktie kontinuierlich nach oben. Dabei habe sie die Begrenzungslinie des langfristigen Abwärtstrends bei etwa 34,30 Euro und den massiven Widerstand an der 38-Euro-Marke durchbrochen.Am Mittwoch sei die charttechnische V-Formation durch den Ausbruch aus der Konsolidierung zwischen dem 25. August und 1. September bestätigt und damit ein starkes Kaufsignal generiert worden.Covestro habe ein starkes Comeback hingelegt und locke mit einem Kaufsignal. Einziger Wermutstropfen: Die Aktie sei stark überkauft. Eine Position sollte in allen Fällen mit einem Stopp bei 32 Euro abgesichert werden, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link