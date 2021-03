Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Wie am heutigen Montag bekannt geworden sei, habe Covestro am 25. Februar 2021 eine Vereinbarung über den Verkauf seiner 51%-igen Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen Pearl Covestro Polyurethane Systems FZCO, das in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) Systemhaus-Geschäft betreibe, an den gegenwärtigen Mitgesellschafter Pearl Industries Overseas unterzeichnet.Der Verkaufserlös liege im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Veräußerung sei Teil der kontinuierlichen Portfolio-Optimierung von Covestro und stelle einen weiteren Schritt in der strategischen Fokussierung des Segments Polyurethanes dar, so der Leverkusener Konzern in einer Mitteilung. Vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden werde der Abschluss der Transaktion für das erste Halbjahr 2021 erwartet."Der Aktionär" bleibe für die Covestro-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Anleger könnten beim DAX-Titel nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung bei 47 Euro platziert werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link