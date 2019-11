Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Covestro habe enttäuschende Zahlen vorgelegt. Der Chart sehe auch nicht besonders gut aus. Der Aktienprofi erinnere, dass Covestro im letzten Quartal gute Zahlen für das 3. Quartal geliefert und kurz darauf die Prognose gesenkt habe. Jetzt sei es wieder ähnlich gewesen. Wenn man permanent Erwatungen aufrechterhalten wolle, die man doch nicht halte, dann sei es wirklich schlecht. Das werde den Konzern und die Aktie immer wieder belasten. Covestro sei etwas konjunktur-abhängiger als BASF. Man sei auch stark von der Preisentwicklung des chemischen Zwischenproduktes TDI abhängig. Jetzt gebe es Überkapazitäten bei TDI, was den Preis belaste. Die Covestro-Aktie dürfte also nicht schnell nach oben gehen. Der Konzern sei super aufgestellt, man habe eine solide Bilanz, aber momentan sei das Marktumfeld für Covestro nicht günstig. Man muss die Covestro-Aktie nicht unbedingt haben, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Covestro-Aktie: