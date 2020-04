Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der durch die Corona-Krise belastete Kunststoffspezialist Covestro habe im ersten Quartal nur knapp einen Gewinn erzielt. So habe der Stillstand in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen dem DAX-Konzern zusätzlich zum ohnehin hohen Konkurrenzdruck das Leben schwer gemacht. Das Umfeld für Covestro bleibe herausfordernd.Der Umsatz sei um rund 12 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gesunken. Unter dem Strich seien in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 20 Millionen Euro hängen geblieben und damit fast 90 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Leverkusen mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei, wie bereits bekannt, um knapp 43 Prozent auf 254 Millionen Euro gefallen.Covestro wolle seine Hauptversammlung 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie rein online abhalten. Das ursprünglich für den 17. April geplante Aktionärstreffen werde nun am 30. Juli stattfinden, habe der Kunststoffspezialist am Donnerstag in Leverkusen mitgeteilt.Anleger sollten vorerst weiter einen Bogen um die Covestro-Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)Mit Material von dpa-AFX