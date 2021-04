Mit Material von dpa-AFX



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Der Chemiekonzern Covestro traue sich 2021 eine noch deutlichere Gewinnerholung als bislang zu. Konzernchef Markus Steilemann kalkuliere wegen einer überraschend guten Entwicklung der Gewinnmargen für das laufende Jahr mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro. Bislang habe der Manager zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, wobei Analysten im Durchschnitt ohnehin schon das obere Ende der Spanne erwartet hätten.Der auch für die Dividende wichtige freie operative Mittelzufluss werde nun zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden Euro erwartet nach bislang angepeilten bis zu 1,4 Milliarden Euro.Im ersten Quartal habe der Leverkusener DAX-Konzern laut vorläufiger Zahlen ein operatives Ergebnis von 743 Millionen Euro erzielt. Im zweiten Jahresviertel sollten es 730 bis 870 Millionen Euro werden. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal werde Covestro dann am 28. April vorlegen.Bereits im Februar habe sich die Konzernspitze nach einem Schlussspurt im Corona-Jahr 2020 zuversichtlich für das neue Jahr gezeigt. Die Geschäfte rund um harte Kunststoffe (Polycarbonate) sowie Weich- und Hartschäume (Polyurethane) für die Auto-, der Bauindustrie sowie mit Herstellern von Elektronik- und Haushaltsgeräten würden gut laufen.Dank der Übernahme rechne das Management für den Konzern - unverändert - mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft zwischen 10 und 15 Prozent im Jahr 2021, ohne den Kauf wären es sechs Prozentpunkte weniger. Selbst damit würde Covestro aber zu Wachstum zurückkehren nach einem Minus von 5,6 Prozent im Jahr 2020.Gleichzeitig würden Steilemann und sein Finanzchef Thomas Toepfer auf die Kostenbremse drücken. Wie bereits bekannt, wolle Covestro die Fixkosten bis 2023 unter dem Strich stabil halten. Nachdem im vergangenen Jahr bereits rund 700 Vollzeitstellen abgebaut worden seien, sollten bis Ende 2021 weitere 400 wegfallen. Die Zahl der Vollzeitstellen solle dadurch auf rund 16 100 sinken - die Übernahme des DSM-Bereichs noch nicht eingerechnet."Der Aktionär" bleibt für die Aktie des Chemieriesen nach wie vor zuversichtlich gestimmt und rät zum Kauf. Der Stoppkurs sollte nun auf 47,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 14.04.2021)