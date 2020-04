Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



29,41 EUR -3,16% (15.04.2020, 15:30)



29,28 EUR -4,63% (15.04.2020, 15:43)



DE0006062144



606214



1COV



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Coronavirus habe im Handstreich ganze Volkswirtschaften teilweise lahmgelegt. Dementsprechend stark würden aktuell konjunkturabhängige Chemieproduzenten leiden. Nun habe Covestro die Prognose für das Gesamtjahr gekappt - und zwar mehr als deutlich. Einige Konkurrenten dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen.Covestro habe angekündigt, dass das EBITDA 2020 nicht wie ursprünglich anvisiert zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden Euro liegen werde, sondern eher bei 0,7 bis 1,2 Milliarden Euro. Das Mengenwachstum sei im ersten Quartal um 4,1 Prozent gesunken, weshalb man bei den Leverkusenern nun auch für das Gesamtjahr mit einem Rückgang rechne. Zuvor habe man noch auf ein leichtes Plus gehofft.Wie im Zuge derartiger Entwicklungen üblich, wolle Covestro nun noch stärker Kosten sparen und kappe die Investitionen.Das bedeute also, dass es zu einer deutlichen Verbesserung der Lage ab Juli kommen müsse. Ansonsten würden wohl weitere Gewinnwarnungen drohen. Zwar sei eine wirtschaftliche Widerbelebung in den kommenden Monaten durchaus möglich und natürlich wünschenswert, ein mulmiges Gefühl dürfte aber beim Lesen dieses Satzes bleiben.Covestro und BASF seien zweifellos hervorragend aufgestellte Unternehmen, die ihren Anteilseignern in den kommenden Jahren durchaus viele Freude bereiten könnten. Doch aktuell ist das Marktumfeld für beide Chemiekonzerne äußerst schwierig, weshalb Anleger vorerst weiterhin nicht einsteigen sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2020)