Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.In seinen Werken in Asien, Nordamerika und Europa wolle der Chemiekonzern Covestro künftig umweltfreundlich produzierten Wasserstoff aus Australien einsetzen. Geplant sei eine langfristige Liefervereinbarung mit dem australischen Hersteller Fortescue Future Industries (FFI), wie Covestro am Montag in Leverkusen mitgeteilt habe. Die Unternehmen hätten sich zuvor auf eine unverbindliche Absichtserklärung geeinigt, die in eine "umfassendere strategischen Partnerschaft" münden solle. FFI gehöre zum australischen Bergbaukonzern Fortescue Metals Group.Die Lieferungen von FFI könnten sich auf bis zu 100 000 Tonnen grünem Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen wie etwa Ammoniak pro Jahr belaufen. Erste Lieferungen solle es 2024 geben. Zum Vergleich: Die deutsche Chemieindustrie benötige nach Angaben des Branchenverbandes VCI jährlich gut eine Million Tonnen Wasserstoff, habe es 2020 in einem Positionspapier geheißen.Der vor allem mit Sonnenstrom hergestellte Wasserstoff solle mit Spezialschiffen transportiert werden, so ein Covestro-Sprecher. Die Stoffe sollten zunächst vor allem als Grundstoffe eingesetzt werden. Später sei auch ein Einsatz als Energieträger geplant.Covestro sei weiterhin bemüht, seinen CO2-Fußabdruck kräftig zu verringern. Dies koste zwar kurzfristig Geld, sei aber mittel- bis langfristig absolut sinnvoll. Die Aussichten für den DAX-Konzern würden gut bleiben.Da die Bewertung der Dividendenperle nach wie vor günstig ist, können Anleger weiterhin zugreifen (Stopp: 47,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)