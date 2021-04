Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

56,48 EUR +1,40% (28.04.2021, 08:54)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,78 EUR -0,92% (27.04.2021)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Eine kräftige Nachfrageerholung vor allem in Asien habe dem Kunststoffkonzern Covestro zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. Wetterbedingte Produktionsstillstände in Nordamerika und Rohstoffengpässe hätten indes einer noch deutlicheren Geschäftserholung vom Corona-Einbruch im Weg gestanden. Der Umsatz sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 19 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro gestiegen, wie der Chemiekonzern am Mittwoch in Leverkusen mitgeteilt habe. Dabei habe er von einem Absatzanstieg und höheren Verkaufspreisen profitiert.Wie bereits seit Mitte April bekannt, habe sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) annähernd auf 743 Millionen Euro verdreifacht. Unter dem Strich hätten die Leverkusener 393 Millionen Euro verdient, nach nur 20 Millionen Euro vor einem Jahr. Bereits Mitte April habe Konzernchef Markus Steilemann angesichts der gut laufenden Geschäfte den Jahresausblick für das EBITDA auf 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro angehoben. Der zuvor gut gelaufene Aktie habe das allerdings keinen neuen Schwung verliehen. So seien einige Analysten skeptisch, wie lange das starke Geschäftsumfeld andauern werde.Es laufe derzeit rund für Covestro - im operativen Geschäft und beim Aktienkurs. Die Perspektiven für den strategisch gut aufgestellten Konzern mit starkem Management und solider Bilanz würden gut bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link