Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,54 EUR -1,91% (14.04.2021, 11:16)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,70 EUR +2,05% (14.04.2021, 11:01)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.04.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 58 auf 61 Euro.Seit dem Corona-bedingten Einbruch im zweiten Quartal 2020 befinde sich der Leverkusener Konzern auf einem eindrucksvollen Erholungskurs, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei der Margenentwicklung würden offenbar sowohl die Erwartungen des Managements als auch der Konsens der Finanzanalysten übertroffen. Zudem liefere die mittlerweile abgeschlossene Akquisition von RFM wichtige Ergebnisbeiträge. Dem Kurs der Covestro-Aktie dürfte dies weitere Impulse verleihen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt das Kursziel für die Covestro-Aktie 58 auf 61 Euro an und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Covestro-Aktie. (Analyse vom 14.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": Keine vorhanden.