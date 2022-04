Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,30 EUR -2,65% (13.04.2022, 15:06)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,38 EUR -2,84% (13.04.2022, 14:51)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der DAX-Titel stehe seit Monatsbeginn wieder stark unter Druck. Sorgen bereite den Anlegern, dass Russland seine Erdgaslieferungen nach Deutschland reduzieren oder komplett einstellen könnte. Dies hätte erhebliche Folgen, insbesondere für Unternehmen aus der Chemie-Branche.Die Investmentbank Stifel habe Covestro von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft und das Kursziel von 72 auf 53 Euro reduziert. Analystin Isha Sharma habe die schlechtere Einschätzung der Aktie mit für 2023 erwarteten Preisrückgängen für die Produkte des Kunststoffkonzerns begründet. Zudem sei sie mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld sehr vorsichtig gestimmt, habe die Expertin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Trotz der drastischen Kurszielsenkung ergebe sich vom aktuellen Niveau aus dennoch ein Potenzial von rund 25 Prozent. Momentan kämpfe die Covestro-Aktie mit der Unterstützung bei 43 Euro, hier sei es im heutigen Handelsverlauf bereits zu einem Gap-Close gekommen. Sollte die Korrektur anhalten, stehe am Jahrestief bei der psychologisch wichtigen 40-Euro-Marke die nächste starke Supportzone bereit.Mutige Anleger beachten daher den Stopp bei 34 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link