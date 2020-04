Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,30 EUR +0,75% (30.04.2020, 08:39)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

31,81 EUR +4,26% (29.04.2020, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro: Bullen am Steuer - ChartanalyseIm ersten Quartal 2020 musste Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) relativ deutliche Rückschläge hinnehmen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sowohl beim Umsatz, als auch beim operativen Cashflow und dem EBITDA bzw. Nettogewinn sei man hinter den Werten vom letzten Jahr zurückgeblieben, habe teilweise aber zumindest die Erwartungen der Analysten erfüllen bzw. leicht übertreffen können. Dies habe den Bullen ausgereicht, um gestern einen weiteren Angriff auf den zentralen Widerstandsbereich um 31,20 EUR zu starten und diesen sogar mit einem Tagesschlusskurs darüber erfolgreich abzuschließen.Um in der Covestro-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 35 EUR oder sogar darüber hinaus freizumachen, sollte der Widerstandsbereich um 31,20 EUR jetzt nachhaltig überwunden worden sein. Die Chancen der Bullen hätten sich dank gestern deutlich verbessert. Trotzdem müsse man auch die andere Seite noch im Auge behalten. Sollten die Bullen doch noch scheitern und es komme anschließend zu Kursen unterhalb von ca. 28,90 EUR, könnte eine neue Verkaufswelle anlaufen. Im Rahmen dieser wäre ein Test der nächsten Unterstützung bei 26,19 EUR zu erwarten. Hier bestünden neue Stabilisierungschancen. (Analyse vom 30.04.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: