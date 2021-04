Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,40 EUR -2,14% (14.04.2021, 09:23)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,90 EUR +2,40% (14.04.2021, 09:08)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von "halten" auf "kaufen" hoch.Nach einem sehr starken Auftaktquartal (EBITDA: vorläufig 743 (Q1 2020: 254; Q1 2019: 442; Q4 2020: 637; Guidance: 700 bis 780) Mio. Euro) sowie einer Fortsetzung dieser Entwicklung in Q2 2021 (EBITDA-Guidance (erstmals): 730 bis 870 (Q2 2020: 125; Q2 2019: 459) Mio. Euro) habe Covestro die Guidance für das Gesamtjahr 2021 für das EBITDA (2.200 bis 2.700 (bisher: 1.700 bis 2.200; Gj. 2020: 1.472; Gj. 2019: 1.604; bisherige Analystenerwartung: 1.975; Marktkonsens: 2.206) Mio. Euro); den freien operativen Cashflow (1.300 bis 1.800 (bisher: 900 bis 1.400; Gj. 2020: 530; Gj. 2019: 473) Mio. Euro) sowie den ROCE (12% bis 17% (bisher: 7% bis 12% (Gj. 2020: 7,0%; Gj. 2019: 8,4%)) erhöht. Der Ausblick für das Absatzwachstum im Kerngeschäft (+10% bis +15% (Gj. 2020: -6%; Gj. 2019: +2%) y/y) sei hingegen unverändert geblieben.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 5,48 (alt: 3,55) Euro; DPS 2021e: 2,20 (alt: 1,45) Euro; EPS 2022e: 6,23 (alt: 4,45) Euro; DPS 2022e: 2,50 (alt: 1,80) Euro). Seit seiner letzten Kommentierung (am 24.02.) sei die Covestro-Aktie um 4% gesunken (Xetra-Schlusskurs vom 13.04.2021 vs. Xetra-Schlusskurs vom 12.02.2021). Von seinem Allzeithoch sei der Titel (95,78 Euro im Januar 2018) noch deutlich entfernt. Allerdings würden auch die erhöhten EPS-Prognosen der Analysten deutlich unter den Rekordwerten liegen (EPS 2017: 9,93 Euro; EPS 2018: 9,46 Euro). Durch die starke Geschäftsentwicklung werde die Anfang Q2 2021 vollzogene RFM-Übernahme nach Erachten des Analysten deutlich leichter "verdaubar".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: