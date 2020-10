Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,48 EUR +0,31% (01.09.2020, 13:28)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,50 EUR -0,28% (01.10.2020, 13:41)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anleger hätten am Mittwoch auf die Zukauf-Ankündigung von Covestro zunächst verschnupft reagiert. Die Papiere seien ordentlich abgesackt und hätten das Schlusslicht im DAX gebildet. Am heutigen Donnerstag könne sich die Aktie von Covestro aber wieder etwas erholen. Am späten Vormittag gehe es 1,3 Prozent nach oben auf 42,90 Euro. Damit sei man bislang hinter Infineon, die mit einem Plus von mehr als sechs Prozent unangefochten die Gewinnerliste des Tages im DAX anführe, der Deutschen Telekom, Continental und Merck der fünftstärkste Wert des Tages. Unterstützung erhalte die Aktie dabei auch von einigen Analystenkommentaren.Die Commerzbank habe Covestro mit Blick auf den Zukauf des Kunststoffkonzerns auf "buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Übernahme des Geschäfts mit harzbasierten Farben und Anstrichen vom niederländischen Chemiekonzern DSM sei vom Zeitpunkt her überraschend, aber ein positiver Schritt, so Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Mit der perfekt passenden Ergänzung werde man zum Marktführer in diesem Bereich.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Aktien von Covestro angesichts der Übernahme auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Deal entspreche auf beiden Seiten den strategischen Zielen, habe Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch präsentierten Studie geschrieben. Für den Kunststoffkonzern Covestro sei es ein Zukauf der größeren Art mit einem bedeutend erscheinenden Synergiepotenzial.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt deswegen, bei der Covestro-Aktie weiter an Bord zu bleiben. Ein Stopp bei 36,00 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 01.10.2020)Mit Material von dpa-AFX