Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (07.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Covestro habe zuletzt deutlich zulegen können. Mittlerweile notiere das Papier nur noch knapp unter dem im September bei 48,82 Euro markierten 52-Wochen-Hoch. Auch zum Wochenstart notiere die Aktie erneut im Plus und gehöre damit zu den bislang nur sieben Gewinner-Aktien im deutschen Leitindex. Das Papier profitiere dabei von einem positiven Analystenkommentar.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe Covestro von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 58 Euro angehoben. Der Tenor der Chemieunternehmen sei auf einer Branchenkonferenz insgesamt optimistisch gewesen, habe Analyst Matthew Yates in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Allerdings müssten sich die Unternehmen an den Wandel in China anpassen. Zudem belaste die Klimadebatte in der EU die Wettbewerbsfähigkeit. Mit Blick auf Covestro habe der Analyst betont, dass sich die Profitabilität des Kunststoff-Spezialisten schneller erholen sollte als gemeinhin erwartet.Zuletzt hätten sich auch schon die Experten von Goldman Sachs positiv geäußert, sie würden sogar noch ein höheres Kursziel sehen. Die US-Investmentbank habe die Einstufung für Covestro vor Kurzem nach einem Investorengespräch auf "buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zudem blieben die Aktien auf der "Conviction Buy List", habe Analystin Georgina Iwamoto in seiner jüngsten Studie geschrieben.Aus charttechnischer Sicht gelte es nun, das Septemberhoch zu knacken. Gelinge dies, ergebe sich weiteres deutliches Upside-Potenzial. Nächstes Ziel wäre in diesem Fall das 2019er Hoch, das bei 55,78 Euro markiert worden sei. Nach unten sichere das jüngste Korrekturtief bei 39,50 Euro ab. (Analyse vom 07.12.2020)Mit Material von dpa-AFX