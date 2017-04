XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Mit den Q1-Zahlen habe das Chemieunternehmen den von Thomson Reuters ermittelten Analystenkonsens deutlich übertroffen. Covestro habe dabei u.a. von Produktionsausfällen bei Konkurrenten profitiert, die vor allem auch im laufenden Q2 zu Kapazitätsengpässen führen würden. Mit dem Rückenwind des starken Auftaktquartals habe der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr 2017 erhöht.Nachdem sich der Kurs des MDAX-Titels innerhalb der letzten vierzehn Monate bereits verdreifacht hat, scheinen der gute Geschäftsverlauf und die positiven Aussichten nun aber weitgehend eingepreist, so Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB. Dieser Ansicht sei offenbar auch der Großaktionär Bayer gewesen, der die günstigen Notierungen kürzlich zur Reduzierung seiner Beteiligung genutzt habe. Bayer habe in diesem Zusammenhang die Absicht bekräftigt, mittelfristig die Covestro-Beteiligung vollständig abzugeben und könnte damit - wie Anfang März - den Aktienkurs belasten. Andererseits würden mit einer Zunahme des Streubesitzes die Chancen von Covestro auf einen Aufstieg in den DAX wachsen.Börsenplätze Covestro-Aktie: