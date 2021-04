Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,60 EUR -1,71% (19.04.2021, 08:54)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

58,50 EUR +3,07% (16.04.2021)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (19.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die neue Börsenwoche beginne für die Anteilseigner des Chemieriesen Covestro eher unerfreulich. Denn blicke man auf die Liste der größten Verlierer im DAX, so sehe man dabei die Aktie der ehemaligen Bayer-Tochter. So verbillige sich des zuvor stark gelaufene Papier um zwei Prozent.Grund zur Sorge bestehe allerdings nicht - im Gegenteil! Denn der DAX-Titel werde heute lediglich ex-Dividende gehandelt - dieses Jahr 1,30 Euro. Anleger, die die Papiere am Ende des vorangegangenen Handelstags im Depot gehalten hätten, würden am Mittwoch die Gutschrift erhalten.Nachdem Covestro die Ausschüttung für 2019 im Zuge der Corona-Pandemie halbiert habe, gebe es nun zehn Cent mehr als im Vorjahr. Angesichts der Tatsache, dass das Geschäftsjahr 2021 für den Chemiekonzern bisher sehr gut laufe, stünden die Chancen relativ gut, dass auch die Dividende für 2021 angehoben werde.Die moderat bewertete Aktie bleibt für langfristig orientierte Anleger ein Basisinvestment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger könnten weiterhin zugreifen, der Stopp sollte bei 47,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link