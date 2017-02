Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

70,547 EUR +0,53% (22.02.2017, 09:52)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Die Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen für wichtige Branchen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Aufgrund seiner Innovationsstärke bringt das Unternehmen ständig neue Entwicklungen hervor, die sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt zugute kommen.



Mit einem Umsatz von 12,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und 15.800 Mitarbeitern ist Covestro ein Global Player in der Polymerindustrie. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika, von denen acht World-Scale-Produktionsstätten sind. Zusätzlich gibt es weltweit dutzende kleinere und spezialisiertere technische Zentren, die individuelle Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen anbieten. (22.02.2017/ac/a/d)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Geoff Haire von der UBS:Geoff Haire, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) und erhöht das Kursziel von 73 auf 76 Euro.Die Bayer-Tochter dürfte auch 2017 beim Gewinn stark zulegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem gehöre die Covestro-Aktie im Chemiesektor zu den günstigsten. (Analyse vom 22.02.2017)