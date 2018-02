Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (20.02.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Das Unternehmen habe im letzten Jahr ein Rekordergebnis erzielen können. Während der Konzern beim Umsatz mit 14,138 Mrd. Euro hauchdünn über den Markterwartungen von 14,130 Mrd. Euro gelegen habe, habe er mit einem Gewinn von 9,77 Euro je Aktie die Prognosen der Experten von 9,29 Euro recht deutlich übertroffen. Die Dividende solle von zuletzt 1,35 auf 2,20 Euro je Aktie steigen.Obwohl Covestro 2017 von einigen positiven Sondereffekten habe profitieren können, zeige man sich durchaus zuversichtlich, auch 2018 ein ähnlich starkes Ergebnis erzielen zu können. "Für das Jahr 2018 soll der ROCE annähernd das Niveau von 2017 erreichen. Das EBITDA wird ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Für das erste Quartal 2018 rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Steigerung beim EBITDA gegenüber dem ersten Quartal 2017", wie der Pressemitteilung zu entnehmen sei.Die starken Zahlen und der optimistische Ausblick scheinen am Markt gut anzukommen, so Küfner. Im vorbörslichen Handel lege die Aktie zu. Dadurch würde ihr auch der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gelingen. Die Rekordjagd könnte damit weiter gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: