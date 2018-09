Kursziel

Covestro-Aktie

(EUR) Rating

Covestro-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 105 overweight JPMorgan Chetan Udeshi 05.09.2018 66 sell Goldman Sachs Georgina Iwamoto 05.09.2018 87 equal-weight Barclays Sebastian Satz 28.08.2018 110 buy UBS Andrew Stott 20.08.2018 84 hold Baader Bank Markus Mayer 08.08.2018 86 halten DZ BANK Peter Spengler 31.07.2018 85 hold Société Générale Thomas Swoboda 31.07.2018 94 kaufen LBBW Ulle Wörner 30.07.2018 126 buy Jefferies Laurence Alexander 27.07.2018 87 neutral Credit Suisse Chris Counihan 27.07.2018 - buy Deutsche Bank Tim Jones 27.07.2018 110 buy Commerzbank Michael Schäfer 27.07.2018 120 buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 26.07.2018 86 halten Independent Research Bernhard Weininger 26.07.2018 88 halten NordLB Thorsten Strauß 26.07.2018



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

71,38 EUR -1,76% (05.09.2018, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

71,42 EUR -1,44% (05.09.2018, 14:58)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de (05.09.2018/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 126 oder 66 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Covestro-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kunststoffspezialist Covestro AG hat am 26. Juli die Q2-Zahlen präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Juli zu entnehmen ist, stimmen eine starke Nachfrage nach Kunststoffen und hohe Verkaufspreise den Werkstoffkonzern Covestro für 2018 optimistischer. Der DAX-Konzern habe die Jahresprognosen für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und für den freien Mittelzufluss (FOCF) erhöht."Die Nachfrage nach unseren Produkten hält weltweit an. Wir bedienen mit unseren Produkten die wichtigen globalen Trends", habe der Konzernchef Markus Steilemann laut Mitteilung gesagt.Besonders deutlich habe in Q2 das Polycarbonat-Geschäft mit einem Plus von fast 16 Prozent zugelegt. Das größere Segment Polyurethane sei um etwas mehr als 8 Prozent gewachsen. Der gesamte Konzernumsatz sei um 10,4 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro geklettert. Das operative Ergebnis EBITDA sei um 16,2 Prozent auf 985 Millionen Euro gestiegen. Beide Werte hätten über den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten gelegen. Der freie operative Mittelzufluss stieg um gut 14 Prozent auf 364 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat am 26.07 sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten von 85 Euro auf 86 Euro erhöht und sein "halten"-Votum bestätigt. Das Q2-Zahlenwerk habe die Erwartungen leicht (EBITDA) bis moderat (Umsatz, EPS) übertreffen können, so der Analyst. Dabei habe Covestro erneut von höheren Verkaufspreisen profitiert. Für 2018 habe Covestro den Ausblick überwiegend angehoben. Zudem wolle Covestro die Investitionen zur Wachstumssicherung in 2018 auf 650 bis 700 (bisher: 600 bis 650) Mio. Euro und in den nächsten drei Jahren auf bis zu 1,2 Mrd. Euro p.a. steigern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Covestro-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Covestro-Aktie auf einen Blick: