Die Corporate Governance in den Schwellenländern stehe im Mittelpunkt des Interesses, da sie auf der globalen Finanzbühne zunehmend an Bedeutung gewinnen würden. In den letzten ca. 20 Jahren habe sich der Anteil der Schwellenländer an der globalen Börsenkapitalisierung mehr als verdoppelt und im Juni 2019 bei 30,0% gelegen. Ihre Governance-Standards lägen im Vergleich zu denen der entwickelten Märkte in der Regel jedoch zurück und würden manche Anleger abschrecken.



In einer Studie der World Federation of Exchanges (WFE, weltweite Vereinigung regulierter Wertpapierbörsen) hätten Anleger Governance-Bedenken als besondere Herausforderung bei Anlagen in Schwellenländern identifiziert (Quelle: Cleary, S., Alderighi, S. und Boukai, B., Investing in Emerging and Frontier Markets - An Investor Viewpoint, World Federation of Exchanges, Januar 2019). Einige hätten angegeben, sie würden es vermeiden, in ein Unternehmen zu investieren, wenn sie Mängel in der Governance vermuteten. Eine besondere Herausforderung liege in der Konzentration der Unternehmenseigentümer in den Schwellenländern. Umfangreiche Untersuchungen hätten die Dominanz von Familien- und Staatsunternehmen in diesen Volkswirtschaften und das Potenzial, die Interessen von Minderheitsaktionären zu beeinträchtigen, aufgezeigt.



Ohne angemessene Garantien könnten die kontrollierenden Anteilsinhaber die Unternehmensressourcen leichter für ihre eigenen Zwecke und auf Kosten der Minderheiten einsetzen.



Im Laufe der Jahre hätten sich manche Schwellenländer schneller entwickelt als andere, um ihre Governance-Defizite zu beheben. Diesbezüglich erkennen wir zwei Hauptantriebskräfte, so die Experten von Franklin Templeton. Erstens die Weckrufe infolge von Wirtschaftskrisen und Unternehmensskandalen, die durch Governance-Fehler ausgelöst worden seien. Die asiatische Finanzkrise von 1997 sei ein wichtiger Wendepunkt für Volkswirtschaften und Unternehmen gewesen, die übermäßige Kredite aufgenommen hätten, was zum Teil durch eine laxe Regierungsführung befeuert worden sei. Die globale Finanzkrise 2008 bis 2009 habe die Gefahr von Schuldenexzessen und ineffizienter Aufsicht verstärkt.



Zweitens sei es der Wunsch, in die wichtigsten Marktindices einzusteigen und mehr Kapital anzuziehen. Für Volkswirtschaften, die eine Indexaufnahme im Visier hätten, würden Governance-Maßstäbe zu den Kriterien gehören, die sie erfüllen müssten. Die Zugänglichkeit, Effizienz und Transparenz ihrer Finanzmärkte sowie die Stärke ihrer Regulierungssysteme seien nur einige Faktoren, die die Indexanbieter bewerten würden. Diesbezüglich zu beachten sei die Entscheidung von FTSE Russell aus dem Jahr 2018, Saudi-Arabien in den Index der Schwellenländer aufzunehmen. Die Marktreformen des Landes sowie die Bemühungen zur Verbesserung der Corporate Governance hätten dazu beigetragen, dass das Land den Zuschlag erhalten habe.



Große Kapitalzuflüsse könnten Schwierigkeiten für Länder signalisieren, die schlecht gerüstet seien, um sie zu bewältigen. Die Märkte in Ostasien hätten dies Ende der 1990er Jahre am eigenen Leib erfahren müssen, als ihre übermäßige Abhängigkeit von kurzfristigen US-Dollar-Krediten den Grundstein für die asiatische Finanzkrise gelegt habe. Zu den vielfältigen, miteinander verknüpften Ursachen der Krise habe auch eine schwache Corporate Governance gehört.



Die Banken hätten Engagements in überhitzten Branchen und Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil inmitten unzureichender Marktaufsicht, lockerer interner Kontrollen und einer Kultur der beziehungsbasierten Kreditvergabe aufgebaut. Solange das Kapital geflossen sei, hätten die Märkte an der Oberfläche gut ausgesehen. Ein plötzlicher Liquiditätsrückzug habe jedoch zu Insolvenzen geführt und den Banken eine hohe Belastung durch notleidende Kredite aufgebürdet.



Die asiatische Finanzkrise habe sich als starker Katalysator für Governance-Reformen in den am stärksten betroffenen Volkswirtschaften erwiesen. Südkorea zum Beispiel habe den Fall mehrerer großer familienkontrollierter Konglomerate erlebt, im Koreanischen Jaebols genannt. Komplexe Eigentumsstrukturen, konzerninterne Darlehen und Garantien sowie andere schlechte Praktiken hätten es einigen Jaebols ermöglicht, unvernünftig Kredite aufzunehmen und zu investieren. Im Zuge der asiatischen Finanzkrise seien um ihre Existenz kämpfende Jaebols zur Umstrukturierung gezwungen worden. Südkorea habe seinen Rahmen für die Finanzregelung und -aufsicht gestärkt und Maßnahmen zur Stärkung der Governance in Unternehmen eingeleitet.



Rund zehn Jahre nach der asiatischen Finanzkrise seien die Bankensysteme erneut unter Druck geraten. Diesmal seien die Auswirkungen jedoch weitaus größer gewesen. Was 2007 mit einem Crash des US-Subprime-Hypothekenmarktes begonnen habe, habe bald zum Zusammenbruch großer US-amerikanischer und europäischer Finanzinstitute geführt, die sich bei der Anlage in hypothekenbesicherte Wertpapiere überschuldet hätten. Die Panik habe bald das gesamte grenzüberschreitende Finanzsystem erfasst und eine Liquiditätskrise in den Industrie- und Schwellenländern ausgelöst. Ursache der Krise seien zahlreiche Lücken in der Governance gewesen, darunter ein schlechtes Risikomanagement bei Banken und eine nicht wirksame Regulierungsaufsicht.



Die globale Finanzkrise habe umfassende politische Reaktionen auf nationaler und globaler Ebene ausgelöst. So habe beispielsweise der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, der weltweit Maßstäbe für die Bankenregulierung setze, ein Basel-III-Rahmenwerk vorgestellt, das die Resilienz der Branche stärken solle. Basel III habe sowohl die Quantität als auch die Qualität der regulatorischen Eigenkapitalbasis der Banken erhöht und Anforderungen an ein solides Risikomanagement und angemessene Offenlegungen enthalten.



Obwohl die Krise nicht in den Schwellenländern begonnen habe, habe sie aufseiten der politischen Entscheidungsträger in diesen Volkswirtschaften eine Dynamik ausgelöst, um noch bestehende Mängel in der Governance zu beheben. (Ausgabe vom 19.11.2019) (25.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländer bieten zahlreiche potenzielle Anlagechancen, ihre Defizite bei der Corporate Governance können jedoch Herausforderungen darstellen. Im Laufe der Jahre haben sich manche Länder schneller entwickelt als andere, um ihre Governance-Defizite zu beheben. Im ersten Teil dieser zweiteiligen Serie stellen Chetan Sehgal und Andrew Ness von Franklin Templeton Emerging Markets Equity dar, was genau unter Corporate Governance zu verstehen ist und wie die Schwellenländer Verbesserungen in diesem Bereich erzielen.Corporate Governance sei ein Begriff, der leichter zu verstehen als zu definieren sei. Es sei ein weit verbreitetes Thema, dessen Definition je nach Anleger variieren könne. Allerdings neige die akademische und industrielle Forschung dazu, Corporate Governance auf Länder- und Unternehmensebene zu betrachten.Land: Das Anlageumfeld werde in der Regel durch Gesetze, Vorschriften und Richtlinien geprägt. Anleger würden auf die Qualität der öffentlichen Institutionen eines Marktes schauen, die sich in der Stärke seiner Eigentumsrechte, Offenlegungsstandards und anderer Merkmale widerspiegele, um festzustellen, inwieweit sie dem Markt ihr Kapital anvertrauen könnten. Diese Merkmale würden auch den institutionellen Rahmen bilden, in dem Unternehmen tätig seien.Unternehmen: Hier komme es auf die Kontrolle und das Gleichgewicht zwischen Vorstand, Management und Anteilsinhabern an. Die Experten von Franklin Templeton seien überzeugt, dass interne Systeme, die dem Vorstand helfen würden, das Management effektiv zu überwachen, Anreize für Manager zu schaffen, im besten Interesse aller Anteilsinhaber zu handeln, oder es den Anteilsinhabern zu ermöglichen, den Vorstand zur Rechenschaft zu ziehen, zu einer soliden Governance beitragen sollten.Die Experten von Franklin Templeton würden im Kern denken, dass Corporate Governance bestimme, wie gut Unternehmen in der Lage seien, im längerfristigen Interesse aller Anteilsinhaber zu handeln. Die folgende Definition sei einer Studie entnommen: "Corporate Governance beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie sich Finanzdienstleister von Unternehmen selbst vergewissern, dass eine Rendite auf ihre Anlage erzielt wird" (Quelle: Shleifer, A. und Vishny, R.W., "A Survey of Corporate Governance", Journal of Finance 52 (2): 737-783, 1997.).Warum sei eine gute Corporate Governance so wichtig? Zunächst einmal sei sie ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Ein gesundes System von Kontrollen, Anreizen und Werten, das sich in Merkmalen wie einem mehrheitsunabhängigen Vorstand, einem gut durchdachten Vergütungssystem für Führungskräfte und einem vernünftigen Verfahren der Kapitalallokation widerspiegele, sollte das Management disziplinieren, um das Unternehmen langfristig zu steuern.Insgesamt hätten Studien weitgehend eine Korrelation zwischen besserer Governance und verbessertem Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, niedrigeren Kapitalkosten, stärkerer operativer Leistung und höheren Bewertungen für Unternehmen gefunden.Um es aber klarzustellen: Corporate Governance sei nur einer von vielen Faktoren, die die Perspektiven und den Aktienkurs eines Unternehmens beeinflussen könnten. Die Experten von Franklin Templeton seien der Meinung, dass Anleger die Governance eines Unternehmens neben traditionellen Finanzmaßnahmen bewerten sollten, um sich einen umfassenden Überblick über die potenziellen Anlageerträge und -risiken zu verschaffen.