Die Anlagen in sichere Häfen seien gestiegen: Gold (+7,9 Prozent YTD), US-Treasuries (Rendite von 1,91 Prozent auf 1,38 YTD Prozent), US Dollar Basket (+3,0 Prozent YTD). Zyklische Assets dagegen würden nachgeben: Öl (-13,9 Prozent YTD), BCOM Industriemetalle (-8,9 Prozent YTD). Die Aktienmärkte, die die Bedrohung durch den Virus weitgehend ignoriert hätten (S&P 500, +5,1 Prozent im Jahr bis zum 19. Februar 2020), hätten in den letzten drei Handelstagen alle bisherigen Gewinne in diesem Jahr abgegeben. Der Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) sei von 14 vor einer Woche (18. Februar 2020) auf 25 (24. Februar 2020) hochgeschnellt.



Es sei schwierig, klare Daten darüber zu erhalten, wie stark die Nachfrage im Epizentrum (China) der Epidemie bereits zurückgegangen sei, da die Daten bereits wegen des chinesischen Neujahrs getrübt seien (die saisonale Anpassung dieser Daten sei schwierig). Aber die Experten würden wissen, dass ein starker Rückgang beim Flugverkehr, bei Straßenfahrten, bei der Fabriktätigkeit - die alle mithilfe von Satelliten und Wärmebildern anekdotisch überwacht werden könnten - die Nachfrage nach produktiven Gütern wahrscheinlich drücken werde.



In der Pressemitteilung des Caixin China Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) vom 3. Februar sei das Wort "Virus" nicht einmal erwähnt worden. Der PMI-Wert habe über der 50er Grenze zwischen Expansion und Kontraktion gelegen. Die Experten würden erwarten, dass die Pressemitteilung vom 3. März für Februar ganz anders lauten werde. Sie wären überrascht, wenn die Produktion unter den gegenwärtigen Umständen expandieren könne.



Defensiven Anlagen würden im Augenblick weiterhin gut funktionieren. Rückenwind für Momentum könnte Gold in solche Portfolios einbringen, die diese Anlageklasse in der Vergangenheit weitgehend ignoriert hätten. In der Zwischenzeit könnten zyklische Anlagen unter der Wolke einer Nachfrageskepsis um ihre Performance kämpfen. Allerdings könnten sich fantastische Gelegenheiten zur Schnäppchenjagd eröffnen, wenn die Ansteckung eingedämmt werde und schnell Impfstoffe entwickelt würden. Es gebe einige Rohstoffe, wie beispielsweise Öl, das wegen eines 60 Prozent der weltweiten Produktion kontrollierenden Kartells in naher Zukunft durch eine Produktionskürzung Schub erhalten könnte. (26.02.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der bekannte Zukunftsforscher und Essayist Nassim Taleb definierte in seinem Bestseller mit dem Titel "Schwarze Schwäne" - extrem unvorhersehbare Ereignisse, die massive Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft haben, so Nitesh Shah, Director, Research bei WisdomTree.Eines der Kernelemente sogenannter Schwarzer Schwäne bestehe darin, dass diese Modelle ihre Existenz im Nachhinein erklären könnten. Im September 2019 sei auf Ersuchen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen ein Bericht erstellt worden, in dem es geheißen habe: "Wenn die Aussage "was vorbei ist, ist ein Prolog" stimmt, dann besteht die sehr reale Gefahr einer sich rasch entwickelnden, hochgradig lebensbedrohlichen Pandemie eines Atemwegserregers, die 50 bis 80 Millionen Menschen tötet und fast fünf Prozent der Weltwirtschaft auslöscht." Der Bericht sei zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weitgehend unbemerkt geblieben. Er lese sich genauso unheimlich wie einige der 2007 verfassten Stabilitätsberichte der Zentralbank, denen zufolge viele Risiken zwar richtig erkannt worden seien, die Dringlichkeit von Abhilfemaßnahmen jedoch nicht festgestellt worden sei.