Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Coronavirus hält die Finanzmärkte in Atem, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem habe sich die Bedeutung der chinesischen Volkswirtschaft im Vergleich zur SARS-Pandemie von 2003 vervielfacht und hätten die internationalen Verzahnungen deutlich zugenommen. So exportiere Deutschland mittlerweile mehr als 5% seiner gesamten Exporte in das Reich der Mitte. Als grobe Richtschnur könne angenommen werden, dass ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in China um einen Prozentpunkt in der Eurozone etwa 0,1% an BIP-Wachstum koste. Dieser Effekt falle jedoch umso größer aus, je stärker die Epidemie die globale Konjunkturstimmung eintrübe. Im späten Handel sei es an den europäischen Aktienmärkten zu einer spürbaren Erholung gekommen.In den kommenden Tagen sei aufgrund der noch zunehmenden globalen Verbreitung des Coronavirus weiterhin mit einer erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten zu rechnen. (29.01.2020/ac/a/m)