Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Schweiz war eines der Länder, das in Europa mit am frühesten stark betroffen war durch das Virus, so die Analysten der Nord LB.Die positive Entwicklung habe die Regierung veranlasst, erste Lockerungsmaßnahmen vorzunehmen. Das Land sei eines der ersten in Europa mit einer entsprechenden Ankündigung gewesen. Die Öffnung erfolge in drei Phasen. Die erste beginne am 27. April mit kleineren Läden, die durchaus auch persönlichen Kontakt hätten wie Friseure, Massagestudios, Zahnärzte. Auch Gartencenter, Baumärkte, Blumenläden würden dazu gehören. Ab 11. Mai - wenn Phase 1 gut laufe, würden andere Läden und Schulen freigegeben, ab 8. Juni dann Kindergärten, Universitäten, Museen.Die Wirtschaft werde stark betroffen sein. Die ersten Daten würden darauf hindeuten. So habe die Arbeitslosenrate im März schon einen leichten Anstieg zu verzeichnen gehabt. Gut 1,3 Mio. Kurzarbeiter - ein Viertel der Arbeitnehmer - seien auf Kurzarbeit. Das Seco-Konsumentenvertrauen sei von -9,4 auf -40,0 eingebrochen. Auch der Rückgang der Exporte um -4,0% M/M und der Importe von -6,5% spreche Bände. Am 30. April respektive am 1. Mai dürften KOF und PMI größere Einschläge aufweisen. Die Hilfspakete der Regierung würden derzeit ein Volumen von CHF 62 Mrd. umfassen. Davon seien z.B. CHF 40 Mrd. für Notkredite an Unternehmen vorgesehen. Auch würden Zahlungsverzögerungen von Sozialbeiträgen akzeptiert und die Konkursbedingungen flexibilisiert. Das Staatsdefizit könnte laut Finanzminister Ueli Maurer bis zu CHF 40 Mrd. betragen. (Ausgabe Mai 2020) (27.04.2020/ac/a/m)