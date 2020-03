Daher würden die Forscher weltweit frühe Maßnahmen zur Unterdrückung der Pandemie fordern, wie sie in vielen Ländern bereits ergriffen worden seien. Nur so sei eine Überforderung der Gesundheitssysteme zu verhindern. "Schnelle, entschiedene und kollektive Maßnahmen von allen Ländern sind notwendig, um die Folgen dieser Pandemie zu begrenzen", habe Professorin Azra Ghani, eine der Autorinnen der Studie, gesagt. Entscheidend seien Tests, die Isolierung Infizierter und soziale Distanzierung.



Um die Bedeutung dieser Maßnahmen deutlich zu machen, würden die Forscher drei Szenarien durchspielen. Würden alle Länder harte Maßnahmen zu einem Zeitpunkt ergreifen, bei dem es erst 0,2 Corona-Tote pro 100.000 Einwohnern gebe, könnten 95 Prozent der Todesfälle verhindert und 38,7 Millionen Menschenleben gerettet werden, heiße es in dem Bericht. Würden die Maßnahmen erst bei einer Zahl von 1,6 Toten pro 100.000 Einwohner eingeführt, sinke die Zahl der geretteten Leben jedoch auf 30 Millionen.



Mit schwächeren Maßnahmen wie einer Strategie zur Verlangsamung der Pandemie und Abschirmung der älteren Bevölkerung seien 20 Millionen Tote durch die Lungenkrankheit Covid-19 zu erwarten, habe es in dem Bericht geheißen. Besonders hart dürfte es in diesem Szenario Länder mit niedrigem Durchschnittseinkommen treffen, dort würden die Experten damit rechnen, dass die maximale Auslastung der Gesundheitssysteme dann um ein 25Faches übertroffen werden könnte. Doch auch in reichen Ländern würden es sieben Mal mehr Patienten geben, als behandelt werden können.



Die Forscher würden aber auch warnen, dass die Maßnahmen zur Unterdrückung der Pandemie hohe wirtschaftliche und soziale Kosten haben würden, vor allem in Ländern mit niedrigen und mittleren Durchschnittseinkommen.



Der wirtschaftliche Schaden sei schon heute an den Aktienkursen abzulesen, ebenso wie an ersten Frühindikatoren aus der Wirtschaft. Ein massenhafter Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den USA sei ebenfalls Ausdruck der tief greifenden ökonomischen Verwerfungen. Weltweit würden Regierungen und Notenbanken Milliarden und Billionen zur Verfügung stellen, um diese Folgen einzudämmen. (27.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während mehr und mehr Menschen weltweit in Quarantäne sitzen oder zumindest in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, werden Stimmen lauter, die diese Strategie infrage stellen, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär".Ausgangssperren würden zu zunehmender Isolation führen und würden sie noch verlängert wie zuletzt etwa in Italien und Spanien, würden andere, unabsehbare Probleme auftreten. Doch sei das Handeln der Regierungen wirklich alternativlos? Dieser Frage seien Forscher des Imperial College in London nachgegangen.Ohne Gegenmaßnahmen hätte die Coronavirus-Pandemie dem Imperial College in London zufolge in diesem Jahr bis zu 40 Millionen Menschen weltweit das Leben kosten könnten. Das gehe aus einer Studie hervor, die am Donnerstagabend veröffentlicht worden sei. Die Forscher hätten dabei in einem mathematischen Modell mehrere Szenarien durchgespielt. Im schlimmsten Fall hätten sich demnach sieben Milliarden Menschen, also beinahe die gesamte Menschheit, innerhalb dieses Jahres mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert.