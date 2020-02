München (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus ist derzeit das dominierende Thema an den weltweiten Kapitalmärkten, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.



Die Reaktion insbesondere des gestrigen Montags an den Aktienmärkten überrasche nicht. Sie sei lediglich später als erwartet gekommen. Angst und Panik seien aber auch diesmal ein schlechter Ratgeber. Denn zum einen würden ähnliche Erfahrungen aus der Vergangenheit (SARS, Vogelgrippe) zeigen, dass konjunkturelle Abschwächungen in der Regel in den Folgequartalen wieder aufgeholt worden seien. Zum zweiten würden die Notenbanken sehr wahrscheinlich unterstützend bereitstehen, um negative Auswirkungen auf den Unternehmenssektor so gering wie möglich zu halten. Das werde allerdings vermutlich auch nötig sein, da sich die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion (Quarantäne, Streichung von Flügen und Zugverbindungen) negativ auf die weltweite Konjunktur auswirken würden. Anleger sollten das Geschehen engmaschig beobachten und sich überlegen, Kursrückgänge für Bestandsaufstockungen zu nutzen. (25.02.2020/ac/a/m)





