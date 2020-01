Die Analysten der RBI sehen diese Reaktion aber als überzogen an, da einerseits die Entwicklung des globalen Industriesektors zunächst noch eine solide Nachfrage stützt, andererseits aber auch die aktuellen Produktionsausfälle in Libyen (ebenfalls ca. 750 Tsd. Barrel/Tag) den bezeichneten worst case komplett abdecken.



Auch die OPEC+-Staaten hätten die aktuelle Preisentwicklung bereits im Auge für das kommende Treffen Anfang März.



Die Analysten der RBI sehen daher Potenzial für eine Erholung des Ölpreises und öffnen deshalb zunächst eine kleine Position gegenüber Gold. Entsprechend würden sie Öl in ihrem kurzfristigen Portfolio (MAS) mit 0,5% über und Gold mit 0,5% untergewichten. (28.01.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Panik in Bezug auf den Coronavirus in China hat die Sorgen der Marktteilnehmer in Bezug auf die chinesische Konjunkturentwicklung angefacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dementsprechend würden die Anleger auch einen Rückgang der Rohölnachfrage aus China erwarten, was zu einem drastischen Preisabfall geführt habe. Historisch betrachtet sei dies durchaus berechtigt, da im Zuge des SARS-Virus die Nachfrage in China und Südostasien nach Analystenschätzungen um 230 Tsd. Barrel/Tag eingebrochen sei und für die aktuelle Lage der worst case bei rund 700 Tsd. Barrel/Tag angenommen werde.