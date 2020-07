Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Daten aus Südafrika bestätigen, dass das Land unter den großen Schwellenländern

eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen ist, so die Analysten von Postbank

Research.



Das zeige sich auch bei der Industrieproduktion. Diese sei im April um 44,3 Prozent gegenüber

dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich habe sie bei -49,4 Prozent gelegen. Nur in

Indien (-55,5%) und Peru (-54,9%) sei der Output noch stärker eingebrochen. Besonders

belastet habe die Entwicklung im Automobilsektor, wo die Produktion im April praktisch ganz

zum Stillstand gekommen sei. Aber auch im Metallsektor sowie im Maschinenbau sei die Lage

außerordentlich schlecht gewesen. Selbst die Nahrungsmittelproduktion, die vom Lockdown

noch am wenigsten betroffen gewesen sei, habe einen Rückgang von 19,4 Prozent gegenüber

dem Vorjahr verzeichnet. Nachdem die Corona-Beschränkungen in Südafrika im Mai teilweise

gelockert worden seien, sei in den Folgemonaten mit einer Verbesserung zu rechnen. Die

Erholung des Einkaufmanagerindex in den vergangenen Monaten deute zumindest ab Juni

wieder auf eine positive Veränderung der Produktion hin. In einigen Industriezweigen sei

wegen anhaltender Corona-Auflagen aber immer noch keine volle Auslastung der Kapazitäten

möglich. Die Erholung der südafrikanischen Wirtschaft werde sich daher noch etwas hinziehen.

Ungeachtet dessen habe der Rand seinen moderaten Aufwertungskurs zum Euro in den

vergangenen Wochen im Trend fortgesetzt. (13.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.