Zusammen mit Marc Randolph, Mitbegründer von Netflix, habe Maarten Geerdink am 24. September 2020 auf einer digitalen Veranstaltung, über aktuelle unbekannte Faktoren diskutiert, die enorme Auswirkungen auf Investoren hätten. Dies sei die dritte Veranstaltung dieser Art in der UpsideDown-Reihe von NN IP gewesen, die sich auf die Welt nach der Pandemie konzentriere.



Marc Randolph, Mitbegründer von Netflix: "Die durch Corona verursachten Veränderungen haben allen Schwierigkeiten bereitet, ihre Unternehmen schnell auf neue und sich ständig weiterentwickelnde Marktbedingungen auszurichten. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen aller Größenordnungen lernen, wie Start-ups zu denken und sich so zu verhalten. Eine unternehmerische Denkweise bedeutet, dass man schnell ausprobiert, Geschwindigkeit der Perfektion vorzieht und erkennt, dass man es nicht gleich beim ersten Mal richtig machen wird. Die Unternehmen, die am besten in der Lage sind, nicht nur zu überleben, sondern zu wachsen, sind diejenigen, die bereit sind, ihre alten Geschäftsmodelle für das zu opfern, was diese neue Normalität erfordert."



Die drei Unbekannten, die NN IP identifiziert habe und die Investoren im Blick haben sollten:



Die "Gewinner" der Pandemie, größtenteils in den USA ansässige Technologieriesen, hätten ihre beherrschende Marktposition gefestigt. Der Kontrast zwischen dem US-amerikanischen Ansatz "Shareholder first" und dem europäischen Stakeholder-Modell, das auch die Interessen von Arbeitnehmern, Kunden, Lieferanten und lokalen Gemeinschaften berücksichtige, sei deutlicher geworden, da die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedliche Maßnahmen zur Eindämmung von Arbeitsplatzverlusten und zur Begrenzung von Konkursen einsetzen würden. Könnten die umwälzenden Auswirkungen der Pandemie zu einer Welle der kontrollierten Konsolidierung in fragmentierten europäischen Industrien wie der Reise- und Telekommunikationsbranche führen? Und werde man in den USA zulassen, dass die Technologieriesen in einer Branche, die keine echte Konkurrenz biete, immer dominanter würden?



Die Pandemie hat bereits unser Leben und unsere Kaufgewohnheiten beeinflusst, so die Experten von NN Investment Partners. Trends wie Arbeiten und Lernen von zu Hause sowie der Online-Konsum hätten sich beschleunigt und würden vielleicht nie wieder zur "alten Normalität" zurückkehren - mit erheblichen Auswirkungen auf den Einzelhandel, das Bildungswesen und die Unterhaltungsindustrie. Gleichzeitig habe Corona Fragen zum gesellschaftlichen Engagement und zur sozialen Verantwortung von Unternehmen aufgeworfen, die das Bewusstsein für soziale Themen schärfen würden. Werde dies den Weg für eine Ära bewussterer und nachhaltigerer Produktion und Konsum ebnen, da die Verbraucher die Unternehmen dazu drängen würden, ihre Versprechen einzulösen und bessere Corporate Citizens zu werden?



Die dritte Unbekannte beschäftige sich mit der Frage, wie die Pandemie Unternehmen dazu bringen könnte, sich von innen heraus radikal zu ändern. Unternehmen, die an die Zweckmäßigkeit und Kosteneffizienz globaler Lieferketten gewöhnt gewesen seien, seien im Februar und März ins Trudeln geraten, als Lieferunterbrechungen zu Chaos geführt hätten. Unterdessen habe die Pandemie deutlich gemacht, wie wichtig Flexibilität und die Reaktion auf neue Entwicklungen sei. Daraus ergebe sich ein potenzieller Impuls für einen Anstieg der "intelligenten Automatisierung": Technologien, die der sich schnell entwickelnden Nachfragedynamik und den plötzlichen Veränderungen im Verbraucherverhalten Rechnung tragen würden. Die Konvergenz von lokalen, stabileren Lieferketten und intelligenter Automatisierung könnte zu einem Wendepunkt führen, der die traditionellen Unternehmensprozesse völlig neu definiere.



Die große Frage sei, ob die durch Corona ausgelösten Veränderungen dauerhaft und unwiderruflich seien. Angesichts der gegenwärtigen Unsicherheit sei es eine Herausforderung, das weitere Vorgehen zu planen. Die letztendlichen Auswirkungen der Pandemie seien nach wie vor in der Schwebe, da sich die Verbraucherpräferenzen und die Unternehmenslandschaft weiter entwickeln würden. Dennoch, so erkläre Geerdink, könnten sich Investoren am besten auf die neue Realität vorbereiten, indem sie sich mit diesen schwierigen Fragen auseinandersetzen und in ihrem Denken anpassungsfähig bleiben würden: "Indem wir eine agile Denkweise beibehalten und vorausschauend auf die sich am Horizont abzeichnenden Entwicklungen reagieren, können wir sicherer durch die Krise steuern und uns besser für die bevorstehenden potenziellen Veränderungen positionieren." (24.09.2020/ac/a/m)





