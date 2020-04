Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Wirkung zeigten und daraufhin sukzessive zurückgefahren wurden, laufen die wirtschaftlichen Aktivitäten in China seit einiger Zeit wieder an, so die Analysten von Postbank Research.



Auch wenn die chinesische Volkswirtschaft auf gutem Weg zu einer Normalisierung sei, gebe es nun vor allem von außenwirtschaftlicher Seite dämpfende Effekte. Während der starke Rückgang der Exporte im Januar und Februar in erster Linie von den Shutdown-Maßnahmen in China getrieben worden seien, würden sich immer mehr die Auswirkungen des Nachfrageeinbruchs in anderen Staaten zeigen, die inzwischen selbst von der Pandemie sowie einer Rezession betroffen seien. Der unerwartet schwache Rückgang der chinesischen Ausfuhren im März, der in US-Dollar gerechnet 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr betragen habe, dürfte nur ein Vorgeschmack darauf sein, was noch komme. Die ganze Wucht der globalen Pandemie werde sich erst in den chinesischen Außenhandelsdaten für das zweite Quartal zeigen. Da die Exporte weiter stark einbrechen würden und sich die Importe wegen der Erholung der Binnennachfrage in China stabilisieren dürften, sei mit einer Verschlechterung der Außenhandelsbilanz zu rechnen. Dies könnte den Wechselkurs des chinesischen Renminbi belasten, zumal die Notenbank ihren Kurs einer schrittweisen Lockerung der Geldpolitik fortsetzen dürfte. (15.04.2020/ac/a/m)



