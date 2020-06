Dadurch dränge sich eine Schlussfolgerung auf: Die seit März geltenden Empfehlungen der WHO - "aufspüren, testen, isolieren, behandeln" - sind zwar finanziell kostspielig, scheinen aber durchaus ihre Wirkung zu zeigen, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. Die Länder, die sich nur in abgeschwächter Form an die Empfehlungen gehalten hätten (USA und Brasilien) oder ihnen erst verspätet Folge geleistet hätten (Großbritannien, Schweden), würden dafür mittlerweile einen hohen gesundheitlichen Preis zahlen.



Bis Ende März hätten sich die Finanzmärkte am Verlauf der Pandemie orientiert. Dies sei nicht mehr der Fall. Die Regierungen und Zentralbanken hätten die weltweite Ausbreitung der Pandemie nicht aufhalten können und daher wie die Radrennfahrer Ende der 90er Jahre, zu einem kräftigen Cocktail von Dopingmitteln in Form von geldpolitischen Liquiditätsspritzen, massiven Zuschüssen zum Kurzarbeitergeld, Steuererleichterungen und garantierten Krediten gegriffen. Die Wirkung sei bereits zu spüren.



Seit Wochen würden die Ökonomen nicht schlecht staunen, dass die Statistiken besser ausfallen würden als ihre Prognosen. Das französische Statistikamt Insee beispielsweise habe das Ausmaß der Rezession für das vierte Quartal nach unten auf annualisierte -17 Prozent korrigiert. Zum Vergleich: In seiner vorherigen Schätzung sei das Statistikamt noch von -20 Prozent ausgegangen. Die Verbraucher in Europa und den USA hätten mit ihren unerwartet hohen Einkäufen seit Mai ebenfalls für eine positive Überraschung gesorgt. Genau wie bei Sportwettkämpfen sei das Vertrauen in die eigene körperliche Leistungsfähigkeit mindestens ebenso wichtig wie die Leistungsfähigkeit selbst. Nachdem das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen zu Beginn der Krise einen heftigen Schaden erlitten habe, festige es sich inzwischen wieder. Dies sei eine wesentliche Voraussetzung für eine Beschleunigung der Erholung, was die Finanzmärkte offensichtlich gut erkannt hätten.



Der weitere Verlauf des Rennens werde weiterhin kurvenreich und holprig sein, doch der Doping-Cocktail, der der Weltwirtschaft verabreicht worden sei, zeige sowohl auf physiologischer als auch psychischer Ebene weiterhin seine Wirkung. Die Märkte kämen nicht umhin, die kurzfristigen Effekte anzuerkennen. Auf längere Sicht werde vermutlich ein Kampf gegen die Nebenwirkungen der Behandlung - den strukturellen Anstieg der Arbeitslosigkeit und die zunehmende Ungleichheit - zu führen sein. Zweifelsohne würden die Doktoren Powell, Lagarde, Macron, Merkel, usw. neue Behandlungsmethoden gegen diese beispiellose Bedrohung entwickeln müssen. (23.06.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Mehr als sechs Monate nach dem Auftreten der ersten COVID-19-Fälle in China hat sich der Wettlauf gegen die Viruspandemie, der als Sprintwettbewerb begann, Schritt um Schritt zu einem Marathon entwickelt, so Clément Inbona, Fondsmanager von La Financière de l'Échiquier.Die Wundmale dieser Prüfung würden sowohl auf gesundheitlicher als auch wirtschaftlicher Ebene auf Jahre hinaus sichtbar sein. Zur Gesundheit: Während es den Ländern Europas scheinbar gelungen sei, die ersten Hürden zu nehmen, indem sie die erste Welle hätten eindämmen und durch den Lockdown abebben lassen können, gestalte sich die Lage im Rest der Welt anders. Nachdem im April ein Niveau von rund 80.000 Fällen erreicht worden sei, steige die Anzahl der bestätigten täglichen Neuinfektionen seit Anfang Mai rund um den Globus unaufhörlich an und liege mittlerweile bei ca. 140.000 Neuinfektionen pro Tag. Der Großteil dieser Neuinfektionen verteile sich dabei vor allem auf die Schwellenländer Brasilien, Indien, Chile und Indonesien - mit einer Ausnahme: Die USA. Seit zwei Monaten nun schon lägen die Ansteckungszahlen in dem Land bei durchschnittlich 25.000 Fällen pro Tag.