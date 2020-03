Boston (www.aktiencheck.de) - Alles in allem herrscht an diesem Freitag sehr viel mehr Optimismus als letzte Woche - weil die Regierungen endlich in Aktion getreten sind, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute bei Barings.Der enttäuschende europäische Gipfel sei wahrscheinlich zu erwarten gewesen, aber die kreative Reaktion der EZB auf die Stabilisierung der Märkte für Staatsanleihen stelle einen wichtigen Fortschritt dar. Jetzt jedoch werde das US-Finanzpaket am wichtigsten sein.Jetzt kommt es auf die Geschwindigkeit an, wie schnell wir das Geld in die richtigen Hände bringen, so die Experten von Barings. Und wie schnell die Krankheit eingedämmt und bewältigt werden könne. Allerdings sei es schwer zu glauben, dass man nicht noch mehr Geld brauche, bevor alles vorbei sei. (27.03.2020/ac/a/m)