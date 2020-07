In dieser Hinsicht werde die aktuelle Berichtssaison weniger eindeutig ausfallen. Denn, obwohl der Großteil des Kalenderjahres bereits vorüber sei, dürften viele Unternehmen mit konkreten Jahreszielen für 2020 sehr vorsichtig bleiben. Allein schon der weitere Verlauf der Pandemie sei nicht verlässlich einzuschätzen. Hinzu kämen weitere Unsicherheiten wie zum Beispiel der wieder aufflammende Konflikt zwischen den USA und China. Gerade international ausgerichtete Konzerne würden sich somit schwer mit konkreten Prognosen tun.



In Q3 und Q4 würden sich die Gewinne zwar erholen, aber immer noch spürbar unter den entsprechenden Vorjahresniveaus liegen. Für Europa würden Analysten mit Blick auf den Stoxx 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) für das Jahr 2020 mit einem Rückgang der Gewinne je Aktie um ein Drittel rechnen. Auch die Profite der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen würden auf Jahressicht deutlich hinter dem Vorjahresniveau zurückbleiben.



In diesem schwierigen Umfeld sollten Investoren unserer Meinung nach nicht allein auf Gewinnprognosen achten, sondern auch die Margenziele und Investitionspläne im Auge behalten. Gerade Letztere seien ein wichtiger Zukunftsindikator. Dividendenaussagen dürften in den meisten Sektoren von Vorsicht geprägt bleiben. Mit Blick auf einzelne Branchen würden für Greil - auch aufgrundihrer strukturellen Wachstumsstorys - Technologiewerte und Titel aus dem Gesundheitssektor am aussichtsreichsten bleiben. (21.07.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Wie schlimm war es? Auf diese Frage werden die Unternehmenszahlen für das zweite Quartal eine Antwort geben, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Noch lägen gerade in Europa sehr wenige Berichte auf dem Tisch. Am Ende werde sich voraussichtlich zeigen, dass zwar der Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung in den meisten Bereichen überwunden sei. Der Ist-Zustand sei jedoch nur eine Seite der Medaille. Mindestens genauso wichtig sei der Blick nach vorn. Denn an den Börsen werde die Zukunft gehandelt.