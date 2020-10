Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei der zuletzt merklich abgeschwächten Aufwärtsdynamik - die sich im September im ersten Monatsverlust seit dem Krisentief im Frühjahr niederschlug - trug die allgemeine Verunsicherung über den Gesundheitszustand und die Auswirkungen der Erkrankung Trumps zu deutlichen Verlusten der Ölnotierungen in der Vorwoche bei, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.Die Herausforderungen bestünden dabei sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Die stärker werdende zweite Corona-Welle lasse die Hoffnung auf eine weitere Nachfrageerholung im 4. Quartal 2020 zusehends schrumpfen. Gleichzeitig sei von der Angebotsseite nicht mit weiterer Unterstützung zu rechnen. Im Gegenteil: Aktuelle Monatsberichte würden bei den Ölmarkt-Schwergewichten Russland und Irak gesteigerte Förderleistungen im September ausweisen, die in beiden Fällen oberhalb der Förderquoten der OPEC+ gelegen hätten. Zudem stünden nach dem Ende der Blockade von Exportterminals in Libyen auch beim nordafrikanischen OPEC-Mitglied die Zeichen auf Produktionsausweitung. Erste Fördermengenanstiege würden aktuell zwar durch verlängerte Streiks auf Norwegischen Offshore-Plattformen kompensiert, jedoch würden Marktbeobachter bei einer nachlassenden Förderdisziplin der OPEC+ eine Umkehr des fragilen Angebotsdefizits in einen erneuten Angebotsüberhang auf dem Weltmarkt befürchten.Bemerkenswert sei zudem die Entwicklung des US-Schieferölsektors, für den die bestandsführende Agentur Baker Hughes aktuell die dritte Woche steigender Bohraktivitäten vermelde. Die Preisspanne zwischen USD 40 und 45 stelle für viele der hochgradig verschuldeten Schieferölproduzenten die Markteintrittsschwelle dar, womit die Ölpreise durch diese "Swing-Producer" auf Sicht einen gewissen Widerstand nach erfahren dürften. Wir behalten unsere vorsichtigen Prognosen bei. Erhöhte Volatilitäten sind Anlassbezogen jederzeit möglich, so die Analysten der NORD/LB. Auch die anstehende Präsidentschaftswahl dürfte ihren Schatten zunehmend vorauswerfen. (Ausgabe 41 vom 05.10.2020) (05.10.2020/ac/a/m)