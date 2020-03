Ein weiteres Risiko gehe vom Bankensektor aus, welcher bislang noch nicht ernsthaft betroffen gewesen sei. Sollte es allerdings zu einer breiten Insolvenzwelle kommen, wären die Belastungen auch bei den Banken deutlich spürbar und könnten hier wiederum eine Bankenkrise auslösen. In diesem Fall würde der kriselnde Bankensektor als eine Art Brandbeschleuniger wirken und die Rezession vertiefen und verlängern.



2. Droht uns eine Corona-Rezession?



Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise würden sich weiterhin nur schwer abschätzen lassen. Laut Stefan Bielmeier sei eine tiefe Rezession im ersten Halbjahr nahezu unausweichlich. Der wirtschaftliche Verlauf im zweiten Halbjahr 2020 hänge zurzeit davon ab, ob die Einschränkungen anhalten oder zum Sommer hin gelockert oder aufgehoben würden. Viel werde hier von der Entwicklung wirksamer Medikamente abhängen. Sobald diese vorlägen, sei der begrenzende Faktor - die Zahl der Intensivbetten - nicht mehr so relevant, da man dann einen Großteil der Risikopatienten behandeln könnte und eine Intensivbehandlung vermieden werden könne. In diesem Fall dürfte sich das gesellschaftliche Leben im zweiten Halbjahr wieder normalisieren und sich die Wirtschaft spürbar erholen. Staatliche Investitionsprogramme sollten hier unterstützend wirken.



3. Wie stark wird die Rezession ausfallen?



Noch seien die Folgen der Corona-Krise nicht in den realwirtschaftlichen Daten sichtbar, aber die ersten Wachstumsprognosen würden bereits diskutiert. Die Auswirkungen des aktuellen "Shutdown" in Europa würden sich nur schwer greifen lassen. Stefan Bielmeier und sein Team hätten daher versucht, die Effekte zu berechnen. Dabei hätten sie nicht die Nachfrageseite analysiert, sondern die Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts. Wenn man die aktuellen Ankündigungen zusammennehme, könne man mit einem Rückgang des BIP von rund 2% pro Monat rechnen. Wenn der aktuelle Zustand also ein Jahr anhalte, würde das deutsche BIP um etwa 25% fallen. Diese Zahl alleine zeige, dass dies selbst die deutsche Volkswirtschaft nicht verkraften würde. Hier müsse es daher eine andere Lösung geben. Stefan Bielmeier gehe aktuell davon aus, dass das wirtschaftliche Leben etwa im Mai langsam wieder in den Normalzustand übergehe. Unter dieser Annahme könne man für dieses Jahr in Deutschland mit einem BIP-Rückgang von etwa 5% rechnen. Im Euroraum dürfte die Rezession sogar noch tiefer ausfallen.



4. Folgt nach dem wirtschaftlichen Abschwung auch wieder ein Aufschwung?



Noch schwieriger als die Tiefe der Rezession sei laut Stefan Bielmeier der anschließende Aufschwung abzuschätzen. In den letzten Tagen sei eine Vielzahl an Fiskalprogrammen angekündigt worden. Diese könnten leicht mehr als 15% des Welt-BIP ausmachen. Die positive Wirkung auf die Konjunktur hänge dabei natürlich vom zeitlichen Rahmen der Implementierung ab, aber man könne bei dem bis jetzt angekündigten Umfang der Programme von einem mehrjährigen positiven Impuls ausgehen. Dies wolle natürlich auch finanziert werden. Das Angebot an Anleihen der Länder dürfte also kräftig steigen und damit wohl auch die Renditen. Mittelfristig sollten laut Stefan Bielmeier auch die Aktienmärkte profitieren. (20.03.2020/ac/a/m)





