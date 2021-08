Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,51 EUR -3,21% (02.08.2021, 17:29)



Xetra-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,59 EUR +3,25% (02.08.2021, 17:36)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (02.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) und erhöhen das Kursziel von 2 auf 2,40 Euro.Das Unternehmen habe am 14. Juli mit dem Zukauf eines Portfolios mit über 1.350 Einheiten über die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte berichten und somit den Wachstumskurs wie von den Analysten von SRC Research vermutet zeitnahe fortsetzen können. Coreo habe im Rahmen eines Share-Deals (89,9%) 1.341 Wohneinheiten, 8 Gewerbeeinheiten und 7 sonstige Einheiten an insgesamt 10 Standorten erworben. Die rund 74 Tsd. qm vermietbare Fläche lägen in den Bundesländern Berlin, NRW, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen und hätten einen derzeitigen Leerstand von rund 23%. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete belaufe sich auf rund 3,8 Mio. Euro. Der Vorstand gehe jedoch davon aus, die Erträge über die nächsten 3 bis 5 Jahre noch deutlich steigern zu können. Als Teil der Finanzierung des Portfolios übertrage Coreo als Anzahlung die rund 1,45 Mio. Aktien große Beteiligung an der MagForce an den Verkäufer und werde hierdurch zum Pure-Play-Immobilienunternehmen, was ein sehr guter Schritt sei und auch eine gewisse Unsicherheit aus dem Geschäft nehme und die Wahrnehmung bei vielen Investoren verbessere.Am 28. Juli sei außerdem ein Wechsel des Großaktionärs der Gesellschaft bekanntgegeben worden. Neuer Großaktionär sei demnach die FLORA S.A., Luxemburg, welche nunmehr eine Beteiligung von über 25% an der Coreo halte. Im Gegenzug seien die Anteile des bisherigen Großaktionärs Apeiron Investment Group auf unter 25% gesunken. Die Analysten von SRC Research würden jedoch sogar davon ausgehen, dass der komplette Anteil von 49% übertragen worden sei.Durch die beiden jüngsten Transaktionen belaufe sich das Portfolio der Gesellschaft pro forma nunmehr auf über 100 Mio. Euro und Jahresnettokaltmieten hätten auf über 7,5 Mio. Euro ausgebaut werden können. Die Analysten von SRC Research hätten im Zuge dessen ihre GuV-Schätzung für das laufende sowie für die kommenden Jahre entsprechend angepasst und würden nun von höheren Kennzahlen in den kommenden Jahren ausgehen. Zusammen mit der Verringerung des Risikos durch das größere Portfolio und den Verkauf der MagForce-Anteile ergebe ihre DCF-Bewertung nunmehr ein neuer fairer Wert von 2,40 Euro je Aktie, was auch ihrem neuen Kursziel von 2,40 Euro (alt: 2 Euro) entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link