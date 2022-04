Börsenplätze Coreo-Aktie:



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (22.04.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS).Das Unternehmen habe am 19. April den Beschluss einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bekanntgegeben. Hierzu sollten über 5 Mio. neue Aktien platziert werden, was einer Kapitalerhöhung von rund 30% entspreche. Der Bezugspreis sei auf 1,10 Euro je Aktie festgelegt worden, was somit Bruttoerlösen von rund 5,5 Mio. Euro entspreche. Die Bezugsfrist laufe vom 25. April bis zum 9. Mai und sämtliche nicht von Aktionären bezogene Aktien würden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Erlös der Kapitalerhöhung solle zum Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden und die Analysten könnten sich gut vorstellen, dass hierfür auch schon relevante Objekte in der Pipeline seien, welche dann zeitnahe nach Abschluss der Kapitalerhöhung angekauft werden könnten.Bereits im Februar habe eine Veränderung im Vorstand der Gesellschaft stattgefunden. Herr Marinov, der ehemalige CEO der Gesellschaft, habe seinen bis Jahresende laufenden Vorstandsvertrag einvernehmlich zum 28. Februar aufgehoben. Mit Wirkung vom 1. März sei Herr Dennis Gothan als neuer Vorstand bestellt worden. Herr Gothan verfüge über langjährige Expertise im Immobilienmanagement, unter anderem bei der Strabag und bei der FBW Immobilien & Grundbesitz, und die Analysten würden denken, dass er somit ein sehr guter Kandidat für einen Bestandsentwickler wie Coreo sei und die Gesellschaft weiter voranbringen werde. Per Meldung vom 30. März sei außerdem Herr Michael Tegeder mit Wirkung zum 1. Juli zum weiteren Vorstand bestellt worden. Unter seine Zuständigkeit falle der Finanzbereich.Die Analysten würden davon ausgehen, dass die strategische Ausrichtung der Gesellschaft auch mit dem Vorstandswechsel weiterhin bestehen bleibe und dass bereits eine gefüllte Pipeline für weitere Ankäufe bestehe, welche ihrer Meinung nach nunmehr etwas mehr auf den wohnwirtschaftlichen Bereich fokussiert sein könnte. Wie erwähnt würden die Analysten daher nach Abschluss der Kapitalerhöhung von zeitnahen Meldungen auf der Transaktionsseite ausgehen. Aufgrund des Bezugspreises von 1,10 Euro je Aktie für die Kapitalerhöhung würden die Analysten ihr Kursziel für den Moment von 2,40 Euro auf 2,10 Euro reduzieren und würden für eine weitere Einschätzung auf ein detaillierteres Bild warten, welches mit dem Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr im Mai veröffentlicht werden sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link