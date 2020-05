Börsenplätze Coreo-Aktie:



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (13.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS), senken aber das Kursziel von 3 auf 2 Euro.Am 23. April habe das Unternehmen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und wenige Tage später den Geschäftsbericht vorgelegt. Alles in allem sei das Ergebnis des abgelaufenen Jahres hinter den Erwartungen der Analysten von SRC Research zurückgeblieben. Die Erlöse aus der Vermietung hätten gegenüber dem Vorjahr um rund 35% gesteigert werden können und mit über 2,9 Mio. Euro ihrer Schätzung entsprochen, während das Veräußerungsergebnis von 1,4 Mio. Euro und das Bewertungsergebnis von rund 3,1 Mio. Euro deutlich unter ihrer Erwartung gelegen habe. Das operative Ergebnis habe somit bei lediglich 2,5 Mio. Euro (2018: 4,9 Mio. Euro) gelegen, während ihre Schätzung bei 7,5 Mio. Euro gelegen habe. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe bei -845 Tsd. Euro gelegen, während die Analysten von SRC Research einen Gewinn von über 4 Mio. Euro erwartet hätten.Das Unternehmen habe sich für 2019 einige Ziele gesetzt, u.a. für den Ausbau des Portfolios sowie der Vermietung und der Umstrukturierung des Immobilienbestands und auf der Finanzierungsseite der Bilanz, welche jedoch nur teilweise hätten erfüllt werden können. Auch in 2020 würden die Analysten von SRC Research nun hierdurch einen erschwerten Geschäftsverlauf erwarten, der sich durch die aktuelle Corona Pandemie bei der Vermietung und bei Akquisitionen nicht einfacher gestallten werde. Das verpasste Ziel der Neustrukturierung der Verbindlichkeiten in 2019 könnte somit nun das Wachstum einschränken, da die Investitionsmittel von zentraler Bedeutung hierfür seien und der Vorstand derzeit davon ausgehe, dass diese möglicherweise nicht oder erst im zweiten Halbjahr gesichert werden könnten. Auch die Analysten von SRC Research würden dies sehr ähnlich sehen und sowohl im Portfolio als auch im Ergebnis von einem deutlich geringeren Wachstum ausgehen als ursprünglich erwartet. Ihre neue Schätzung hinsichtlich der Portfoliogröße zum Jahresende liege nunmehr bei über 82 Mio. Euro statt rund 150 Mio. Euro und das Nettoergebnis hätten sie von über 7,5 Mio. Euro auf nunmehr 2,8 Mio. Euro reduziert.Aufgrund der nichterfüllten 2019 Erwartungen und eines trüberen Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten von SRC Research ihr Kursziel deutlich von 3 Euro auf nunmehr lediglich 2 Euro reduzieren. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 1,20 Euro liege das Kurspotenzial derzeit immer noch bei über 60%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link